In 6 Monaten vom Sensations-Hit zum Server-Aus: Rumbleverse plötzlich am Ende

Das Ende kommt manchmal überraschend: Rumbleverse schließt die Server dauerhaft, und zwar am 28. Februar 2023 um 17:00 deutscher Zeit. Damit endet die nur rund sechsmonatige Reise des Battle Royale, das statt Schusswaffen mit Wrestling-Moves aufwartet.

Bevor die Schotten dicht gemacht werden, finden noch ein paar Livestreams und gemeinsames Zocken mit der Community statt. Dabei will Entwickler Iron Galaxy Studios auch Blicke hinter die Kulissen erlauben. Wer zudem in dem Free2Play-Spiel Echtgeld investiert hat, soll eine Rückzahlung erhalten können (FAQ soll in Kürze folgen).

Ein Fünkchen Hoffnung indes bleibt: Die Entwickler geben das Universum und die Ideen hinter Rumbleverse nicht auf und zeigen sich hoffnungsvoll, dass es in Zukunft wiederkommen könnte. In welcher Form, bleibt abzuwarten.

Hartes Pflaster

Die Nachricht kommt überraschend, immerhin war Rumbleverse zum Release ein vielversprechender Kandidat. Unser Autor Dennis zeigt sich vom Gameplay hellauf begeistert:

15 2 Rumbleverse Battle-Royale-Sensation ohne eine einzige Schusswaffe

Auch rannten die Spieler dem Titel förmlich die Türen ein: Zeitweise mussten rund 100.000 Leute Schlange stehen, um auf die überfüllten Server zu kommen. Rumbleverse erschien auf dem PC exklusiv im Epic Store und konnte vermutlich den ein oder anderen Fortnite-Fan wegen des ähnlich bunten Stils überzeugen.

18:26 Rumbleverse: Der GameStar-Undertaker lässt es krachen

Aber wie es in der schnelllebigen Gegenwart häufig passiert, ließ der anfängliche Hype schneller nach als der Undertaker Gänseblümchen sagen kann. So schrumpften auch die Twitch-Zuschauerzahlen rapide, was als brauchbarer Indikator für das schwindende Interesse der Spielerinnen und Spieler interpretiert werden kann. Apropos Undertaker, im Video oben erfahrt ihr, wie Rumbleverse in Aktion aussieht.

Habt ihr Rumbleverse ausprobiert und es wieder bleiben gelassen? Was sind eure Gründe, warum ihr nicht weiterspielt? Welchem Battle Royale schenkt ihr eure Zeit lieber? Schreibt es gerne in die Kommentare!