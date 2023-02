Rumbleverse stirbt nächste Woche, aber vielleicht gibt's doch noch einen Grund zu feiern

Das im Sommer 2022 veröffentlichte Rumbleverse war eines der ungewöhnlichsten Battle-Royale-Spiele der vergangenen Jahre.

Sechzig Wrestler werden hier per Kanone auf eine Map geschossen, in denen sie sich gegenseitig auf die Rübe hauen und mit Moves, die vom Undertaker selbst stammen könnten, gegenseitig das Licht ausblasen.

Überraschend gaben Entwickler Iron Galaxy Studios und Publisher Epic Anfang Februar bekannt, dass die Server kein Jahr nach Release heruntergefahren werden - und das, obwohl der Titel anfangs einen wahren Hype auslöste und zum Release über 100.000 Spieler wegen vollen Servern in der Warteschlange hingen.

Zum Abschluss noch ein Grund zum Feiern?

Am Dienstag, dem 28. Februar 2023, ist der letzte Tag des Spiels - danach wird es keine Möglichkeit mehr geben, die unterhaltsamen Prügeleien zu erleben.

Wir hatten zumindest ordentlich Spaß mit dem einzigartigen Setting und konnten sogar den ein oder anderen Sieg erringen, wie ihr im Video sehen könnt:

18:26 Rumbleverse: Der GameStar-Undertaker lässt es krachen

Doch das bittere Ende könnte auf den letzten Drücker vielleicht doch noch ein wenig versüßt werden. Bei den DICE Awards ist Rumbleverse in den Kategorien Bestes Online-Spiel und Bestes Fighting Game nominiert.

Und zumindest beim Kampf um die Krone des besten Fighting Games hat der einstige Hype-Titel durchaus Chancen, seinen ersten und definitiv letzten Preis zu gewinnen.

Mit Multiversus, The King of Fighters 15, Spiderheck und Jojo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R ist die Konkurrenz hier deutlich leichter zu schlagen als in der anderen Kategorie, wo unter anderem Call of Duty: Modern Warfare 2 und FIFA 23 zu den Konkurrenten gehören.

Apropos Multiversus: Auch für den Smash-Bros-Konkurrenten, in dem ihr mit Charakteren wie Batman, Arya Stark oder Gizmo aus dem Film Gremlins kämpft, sieht es aktuell recht düster aus. Während sich zum Release im Sommer 2022 noch über 150.000 Spieler gleichzeitig auf Steam tummelten, sind diese Zahlen massiv gesunken. Aktuell sind keine 1.000 Spieler gleichzeitig mehr pro Tag online.