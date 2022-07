Gratis bei Epic: Für wen lohnen sich die 2 neuen kostenlosen Spiele?

Ist euer Pile of Shame noch zu klein? Steht ihr im momentanen Sommerloch vor der Frage was ihr zocken sollt, ohne noch fünf uninstallierte Spiele vom letzten Summer Sale zu haben? Dann guckt euch hier die beiden neuen kostenlosen Spiele des Epic Stores an.

Hier die wichtigsten Eckdaten zu den zwei Gratis-Spielen der Woche:

Shop Titans lässt euch euren ganz eigenen magischen Laden führen. In dem Fantasy-Spiel richtet ihr nicht nur euren ulkigen Supermarkt ein, sondern könnt Waffen und Rüstungen an Helden verkaufen, die daraufhin in die Schlacht gegen allerlei Monster ziehen. Shop Titans ist auch ohne die Aktion kostenlos, ihr könnt aber mit Epics Angebot seltene Gegenstände freischalten.

Tannenberg ist ein Multiplayer-Shooter, der zur Zeit des Ersten Weltkriegs spielt. In Schlachten mit bis zu 64 Spielern kämpft ihr auf den Seiten von Russland, Deutschland oder Österreich-Ungarn.

Das Angebot geht bis zum 28. Juli um 16:59 Uhr, also wie immer genau eine Woche lang. Danach kommt die nächste Fuhre kostenloser Spiele. Wenn ihr mehr über die zwei Titel erfahren wollt, scrollt einfach nach unten. Ist es euch aber ein Anliegen, die Spiele direkt herunterzuladen, könnt ihr über folgenden Link direkt zum Epic-Shop gelangen:

Das könnt ihr von Shop Titans erwarten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Habt ihr euch bei Skyrim, Divinity: Original Sin oder Witcher 3 schon immer gefragt, wie aufregend das Leben des Ladenbesitzers sein muss, der euch gerade eine epische Waffe verkauft? Nein? Tja, in Shop Titans erfahrt ihr es trotzdem! Ihr könnt dort nämlich einen fantastischen Shop betreiben, Helden mit Waffen und Rüstungen ausstatten und sogar einer Gilde beitreten.

Shop Titans könnt ihr euch auch außerhalb des Angebots kostenlos sichern. Wenn ihr aber jetzt im Epic-Store zuschlagt und innerhalb der nächsten Woche bis Stufe 8 spielt, schaltet ihr ein ganzes Paket an zusätzlichen Inhalten gratis frei. Darunter sind verschiedene Dekorationen, Münzen, Truhen, Materialien und weitere Dinge.

Wer sollte Shop Titans eine Chance geben?

Wenn ihr bunte Einrichtungsspiele mögt und lieber der Versorger als der Kämpfer seid, dann könnte sich Shop Titans für euch lohnen. Ihr solltet jedoch gewarnt sein, dass das Spiel einige Mikrotransaktionen bereithält.

Das steckt hinter Tannenberg:

Weltkriegs-Shooter gibt es wie Sand am Meer. Was Tannenberg aber besonders macht, ist der enorme Grad an Realismus, der hier geboten wird. Die Schauplätze der Kämpfe sind stark von den echten Landschaften der damaligen Ostfront inspiriert, die Waffen der einzelnen Fraktionen sind authentisch und ein Schuss ist oft bereits tödlich.

In Schlachten mit bis zu 64 Spielern könnt ihr um die Vorherrschaft über Osteuropa kämpfen. Sind gerade zu wenige Leute online, werden die Matches mit KI-Gegnern befüllt. Wenn euch Tannenberg bekannt vorkommt, liegt das vielleicht daran, das ihr schon Verdun gespielt habt. Das ist nämlich ein sehr ähnlicher Weltkriegs-Shooter vom selben Entwicklungsstudio, der aber nicht im Osten, sondern an der Westfront zwischen Deutschland und Frankreich spielt.

Für wen eignet sich Tannenberg?

Wer von realistischen Weltkriegs-Szenarien nicht genug kriegen kann und Fan von großen, weitläufigen Schlachten ist, der sollte Tannenberg genauer unter die Lupe nehmen. Wer Verdun gespielt hat, kann sowieso getrost zuschlagen, denn abgesehen vom Setting und den Fraktionen hat sich nicht allzu viel verändert.

Was haltet ihr von der neuen Ladung kostenloser Spiele beim Epic Games Store? Hat euch Tannenberg neugierig gemacht, werdet ihr nun einen Fantasy-Laden eröffnen oder lassen euch beide Spiele komplett kalt? Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare!