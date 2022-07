Kostenlos bei Steam & Epic: Am Wochenende gibt’s 6 Spiele gratis, darunter coole Shooter

Ihr habt mal wieder eine anstrengende Woche erfolgreich gemeistert und die große Hitzewelle überstanden. Als Belohnung könnt ihr euch deshalb am Wochenende auf gleich sechs kostenlose Spiele bei Steam und Epic freuen. Besonders Shooter-Fans kommen diesmal definitiv auf ihre Kosten.

Wie immer gilt: Einige Spiele könnt ihr für immer behalten, andere nur eine begrenzte Zeit lang ausprobieren. Aber jetzt schauen wir uns mal an, auf welche Spiele ihr euch freuen könnt.

Highlight der Woche: Call of Duty: Vanguard

Call of Duty Modern Warfare 2 dürfte einer der meisterwartete Shooter des Jahres sein. Um die Zeit bis dahin ein wenig zu überbrücken, könnt ihr dieses Wochenende gleich zwei Multiplayer-Modi im aktuellen Serienableger CoD: Vanguard ausprobieren:

Im klassischen Mehrspieler-Modus erwartet euch viele altbekannte Spielmodi wie Team Deathmatch, Domination oder Search and Destroy. Auf über 20 verschiedenen Karten könnt ihr euch hier aktuell in rasanten Feuergefechten austoben und das gigantisch große Waffenarsenal ausprobieren. Und schon in unserem Test stand schnell fest: Der Multiplayer ist das klare Highlight von Vanguard!

Auch der Spielmodus Arms Race (Deutsch: Wettrüsten) ist in der Gratisaktion übrigens mit dabei, den unser Dimi sogar besser als Battlefield 2042 findet:

Wer lieber gemeinsam mit Freunden im Koop spielt, sollte sich den Zombies-Modus anschauen. Während dieser in der Vergangenheit oft eine Art Last Man Standing war, bei dem es darum ging, möglichst viele Wellen von angreifenden KI-Feinden zu überleben, setzen die Entwickler seit CoD: Cold War auf eine neue Idee: Ihr startet auf einer Karte, erfüllt ein Ziel und müsst dann die Map verlassen. Nebenbei wird hier eine abgedrehte Geschichte um einen dämonenanbetenden Nazi-Anführer erzählt.

Weitere kostenlose Spiele am Wochenende

Tannenberg

Im zweiten Shooter des Wochenendes Woche geht’s noch weiter zurück in die Vergangenheit, denn hier kämpft ihr an der Ostfront des Ersten Weltkriegs. Bis zu 64 Spieler gleichzeitig liefern sich hier taktische Hardcore-Gefechte, in denen der erste Treffer oft schon tödlich ist.

Kostenlos abzuholen bis: 28. Juli 2022, 16: 59 Uhr (Link direkt zum Angebot)

Außerdem verschenkt Epic aktuell noch ein Starterpaket für das F2P-Aufbauspiel Shop Titans, in dem ihr einen eigenen, mittelalterlichen Waffenladen aufbaut! Schaut doch mal, ob bei den aktuellen Epic-Geschenken was für euch dabei ist!

Insurgency Sandstorm

Nochmal ein Hardcore-Shooter, aber diesmal im Modern-Military-Setting. Realismus wird auch hier großgeschrieben. Wer in den Häuserkämpfen im Mittleren Osten überleben will, muss nicht nur schnell und zugleich vorsichtig agieren, sondern auch Teamwork beweisen.

Kostenlos spielbar bis: 25. Juli 2022, 19 Uhr (Link direkt zum Angebot)

Hell Let Loose

Uuuuund Hardcore Shooter Nummer Drei! Es geht in den Zweiten Weltkrieg, wo ihr euch an berühmten Schauplätzen wie Carentan oder Omaha Beach in riesigen Schlachten agiert, in denen bis zu 50 Spieler pro Team antreten.

Kostenlos spielbar bis: 25. Juli 2022, 19 Uhr (Link direkt zum Angebot)

Left 4 Dead 2

Falls der Zombies-Modus aus CoD: Vanguard nichts für euch ist, ihr aber trotzdem im Koop Untote erledigen oder sogar selbst als diese spielen wollt, könnte der Klassiker Left 4 Dead 2 etwas für euch sein – wenn ihr ihn nicht ohnehin schon in eurer Steam-Sammlung habt.

Kostenlos spielbar bis: 25. Juli 2022, 19 Uhr (Link direkt zum Angebot)

Rubber Bandits

Zum Abschluss gibt’s doch noch einen Titel, der kein Shooter ist. In diesem chaotischen Partyspiel prügeln sich bis zu vier Spieler auf einer kleinen Map und müssen dabei probieren, so viel Loot wie möglich zu stehlen.

Kostenlos spielbar bis: 25. Juli 2022, 19 Uhr (Link direkt zum Angebot)

Noch mehr Gratisspiele

Falls ihr überhaupt kein Fan von Shootern seid, dann könnten die aktuellen Gratisspiele bei Amazon Prime Gaming vielleicht für euch interessanter sein. Hier bekommt ihr etwa das hochgelobte Adventure Suzerain, in dem ihr als Präsident eines Fantasiestaats ein spannendes politisches Drama erlebt.

Welche kostenlosen Spiele werdet ihr dieses Wochenende spielen? Schreibt es uns doch in die Kommentare!