Gratis bei Epic: Für wen lohnen sich die zwei kostenlosen Spiele?

Das Sommerloch ist nun ganz und gar zu Ende. Spätestens mit dem Release von Modern Warfare 2 steht diese Woche ein richtig dicker AAA-Titel in den Startlöchern. Epic hält das natürlich aber nicht auf und bietet weiter kostenlose Spiele an. Um welche Titel es sich diesmal handelt, klären wir hier:

Warhammer 40,000: Mechanicus ist ein erstklassiges Rundenstrategiespiel á la XCOM, aber eben im Warhammer-40k-Universum. Ihr übernehmt die Kontrolle über eine kleine Truppe des Imperiums und erforscht einen neu entdeckten Planeten.

Saturnalia kommt pünktlich zu Halloween auf den Markt, das Survival Horror Adventure erscheint nämlich am 27. Oktober exklusiv im Epic Store und ist direkt für eine Woche kostenlos. Ihr erkundet ein malerisch-unheimliches Dorf mitten im Nirgendwo.

Das Angebot gilt wie immer genau eine Woche, ihr könnt euch die Spiele also bis zum 3. November um 17:00 sichern. Falls ihr euch die Titel jetzt gleich sichern wollt, klickt einfach auf den folgenden Link:

Das könnt ihr von Warhammer 40,000 Mechanicus erwarten:

Die Liste an wirklich guten Warhammer 40k-Spielen ist nicht besonders lang. Umso erfreulicher, wenn dann mal wieder ein Spiel wie Mechanicus dabei ist! Das Gameplay erinnert an die Rundenstrategie aus den XCOM-Spielen, ist jedoch nicht so herausfordernd. Ihr steuert also einen kleinen Trupp an Soldaten, nutzt Deckungen aus und versucht, eure Gegner bestenfalls zu flankieren.

Auf Steam erfreut sich Mechanicus großer Beliebtheit: Mit 92 Prozent positiver Rezensionen kann sich der Entwickler Bulwark Studios kaum beschweren. Wir waren in unserem Test zwar etwas kritischer, hatten aber besonders bei der Story unsere Freude:

34 5 Warhammer 40.000: Mechanicus im Test Gepriesen sei der Gameplaygott

Ihr befindet euch auf einem neu entdeckten Necron-Planeten und führt eine Expedition durch. Dabei folgt ihr keiner stringenten Handlung, sondern könnt mit einigen Entscheidungen den Verlauf auch beeinflussen.

Wer sollte Warhammer 40,000 Mechanicus eine Chance geben?

Warhammer 40k-Fans kommen vermutlich um Mechanicus nicht herum, wenn sie nach einem guten Spiel im Sci-Fi-Universum suchen. Aber auch als Neueinsteiger könntet ihr Spaß haben, falls ihr euch nach mehr XCOM-ähnlichen Spielen sehnt.

Was steckt hinter Saturnalia?

Der Release von Saturnalia erfolgt zeitgleich mit dem Start des Gratis-Angebots. Wie gut der Survival Horror also letztlich ist, können wir noch nicht sagen. Dem Trailer zufolge ist Saturnalia aber auf jeden Fall eines: Grafisch ungewöhnlich. Den malerischen Stil sieht man nicht alle Tage bei Videospielen, er schaut aber im Video wirklich schick aus!

Ihr spielt eine Gruppe Menschen, die einem abgelegenen Dorf entfliehen wollen, wo uralte Rituale abgehalten werden. Wenn eure gesamte Truppe das Zeitliche segnet, verändern sich die Gassen und der Spuk fängt von vorne an. Sehr viel mehr ist zum Projekt vom Studio Santa Ragione noch nicht bekannt.

Wer sollte Saturnalia genauer unter die Lupe nehmen?

Wie gruselig Saturnalia letzlich sein wird, können wir noch nicht sagen. Den Trailern nach zu urteilen scheint das Spiel aber vor allem ein Adventure zu sein: Herumlaufen, umsehen, kleine Rätsel lösen und hin und wieder verstecken. Wer außergewöhnliche Grafikstile mag, könnte mit Saturnalia auch glücklich werden.

Was haltet ihr von den neuen Gratisspielen? Werdet ihr eines davon ausprobieren oder ist eure Woche schon mit Modern Warfare 2 vollgeplant? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!