Sind RTS tot oder ewig jung, Total War Three Kingdoms und mehr - Die Woche bei Plus

Diese Woche ging es sehr emotional und kontrovers um das von vielen geliebte Genre der Echtzeit-Strategie. Sind RTS tot oder ewig jung?

Außerdem: Wir haben tagelang das riesige Total War Three Kingdoms getestet und natürlich viele weitere spannende Themen.

Die Zukunft der Echtzeit-Strategie - Tot oder ewig jung?

Wie steht es 2019 um die Echtzeit-Strategie? Nach seiner kontrovers diskutierten Kolumne stellt sich GameStar-Plus-Redakteur Peter Bathge den Strategie-Fans Maurice Weber und Sandro Odak zur Diskussion: Wohin geht die Reise für das Genre. Ist das Genre Tot oder ewig jung?

Die Echtzeit-Strategie ist tot - na und? - Meinung

Diese Kolumne von Peter Bathge hat für viel wirbel unter den Fans der Echtzeit-Strategie gesorgt. In diesem Meinungsvideo legt er seine Argumente dafür dar, warum RTS begraben bleiben sollte - und warum er inzwischen viel lieber Runden-Strategiespiele startet. Achtung, Meinung.

GameStar-Podcast - Plus-Folge 53: C&C - Vom Echtzeit-Olymp ins Tal der Tränen

Mit dem ehemaligen GameStar-Chefredakteur Jörg Langer diskutieren wir die Höhen und Tiefen von Command & Conquer - und unsere Erwartungen an die Remaster. Maurice und Micha sprechen mit Jörg nicht nur über die Höhepunkte, sondern auch über die Tränentäler.

Total War: Three Kingdoms im Vorabtest

Wir haben Three Kingdoms für euch tagelang gespielt. Wir verraten euch in unsrem exklusiven Vorabtest, wie sich die starken Helden spielen und was es mit dem Diplomatischen Eiertanz auf sich hat. Wir können aber schon mal sagen, dass Three Kingdoms ein echtes Total War ist.

Mythos Gothic: Die Piranha-Bytes-Formel analysiert

Nicolas Rachow nimmt in seiner Detailanalyse die Piranha Bytes Spiele genau unter die Lupe. Als Kenner der Studios kann einem schon fast das Gefühl beschleichen, dass die Spiele der Essener Entwickler vielleicht alle nach einem ähnlichen Muster gestrickt sein könnten.

Unsere größten Fehlkäufe, Teil 5

Im 5. Teil unserer Video-Serie exklusiv für GameStar Plus berichen wir wieder einmal davon, mit welchen Spielen wir nicht glücklich wurden und warum. Im Video erfahrt ihr, welche Fehlkäufe sich unsere Social-Media-Managerin Natascha Seuser erlaubt hat, wo unser Redakteuer Robin Rüther daneben gegriffen hat und unser Video-Producer Michael Obermeier berichtet wie seine Leidenschaft für Musikspiele schwand.

Analyse-Video zu Total War: Three Kingdoms

Für unsere Plus-Titelstory hat Maurice die fast vollständige Version von Total War: Three Kingdoms ausgiebig gespielt - und Micha musste neidisch zugucken, weil wegen »irgendwelcher Termine« keine Zeit hatte.

