Der Release-Trailer zum neuen Survival-Spiel Grounded stellt einen witzigen Vergleich auf: »Wartet ihr auf das größte Spiel des Jahres?« Dann müsst ihr wohl auf Cyberpunk 2077 warten, wie Obsidian Entertainment meint. Aber für das »kleinste Spiel des Jahres« steht Grounded zur Verfügung - das halten die Entwickler mit einem Augenzwinkern fest.

Klein ist schließlich das Aushängeschild von Grounded: So schrumpfen die jugendlichen Protagonisten auf Daumengröße und müssen im Garten gegen Ameisen und Spinnen kämpfen, während sie sich von Blattläusen ernähren und Häuser aus Grashalmen bauen. Das neue Abenteuerspiel der Outer-Worlds-Entwickler setzt also auf alte Survival-Tugenden in einem ungewöhnlichen Setting.

Grounded erscheint am 28. Juli 2020 für PC und Xbox One. Die Erwähnung von Cyberpunk 2077 ist sicherlich ein geschickter Schachzug in puncto Marketing, schließlich kann sich das Shooter-Rollenspiel aus Polen gute Chancen ausrechnen, wirklich zum Spiel des Jahres 2020 zu werden. Der Hype unter Fans ist jedenfalls trotz zweimaliger Verschiebung ungebrochen. Cyberpunk 2077 erscheint jetzt am 19. November 2020.

Und Entwickler CD Projekt antwortet den Grounded-Entwicklern sogar auf ihren frechen PR-Stunt: »Wir sehen euch«, heißt es auf dem offiziellen Twitter-Account von Cyberpunk 2077:

Wir haben alles Wissenswerte zusammengefasst, wenn ihr genau wissen wollt, wie Grounded funktioniert. Im Artikel könnt ihr euch außerdem eine große Portion Gameplay anschauen, um herauszufinden, ob das kompakt dimensionierte Survival-Spiel etwas für euch und eure Koop-Kumpanen sein könnte.

Wenn ihr dagegen mehr - und wir meinen VIEL mehr - lesen wollt, führt euch unseren Artikel zu Cyberpunk 2077 zu Gemüte, der auf ganzen vier Stunden eigenhändigem Gameplay basiert und als einer der ausführlichsten in die GameStar-Geschichtsbücher eingeht.