Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Auch 30 Jahre später zeigt nur ein GTA-Cover das eigentliche Verbrechen

Ein witziges Detail: Nur auf einem GTA-Cover ist nach fast 30 Jahren überhaupt der namensgebende Autodiebstahl zu sehen.

Profilbild von Elena Schulz

Elena Schulz
02.07.2026 | 05:54 Uhr

In GTA wird gerne mal eine schicke Karre geklaut, auf das Cover schaffte es der Autodiebstahl bislang aber nur einmal. In GTA wird gerne mal eine schicke Karre geklaut, auf das Cover schaffte es der Autodiebstahl bislang aber nur einmal.

Grand Theft Auto steht ja eigentlich für einen Autodiebstahl im großen Stil, eben einen schweren Autodiebstahl, wenn man den juristischen Fachbegriff aus dem US-amerikanischen Raum wörtlich nimmt. Hier wird ein Kraftfahrzeug mit Gewalt entwendet - so, wie man es auch aus GTA kennt, wo die Spieler gerne mal jemanden aus einem Auto ziehen und ihm gleich noch eine mitgeben, bevor sie von dannen rasen.

Dafür, dass die große Spielereihe diesen Namen trägt (und auch regelmäßig Fahrzeuge in den Spielen geklaut werden), zeigt sie dieses Thema aber verhältnismäßig selten auf dem Cover. Denn von allen 16 GTA-Covern in knapp 30 Jahren zeigt nur ein einziges einen Autodiebstahl.

Konkret geht es dabei um Grand Theft Auto 2, das bereits 1999 erschien und damit schon 27 Jahre auf dem Buckel hat. Das ist den Kollegen von Gamespot scharfsinnig aufgefallen.

GTA 2 zeigt als einziger Ableger ein Cover mit einen Autodiebstahl

Das Cover könnt ihr euch hier einmal anschauen:

Auf dem Cover von GTA 2 wurde damals ein Auto geklaut. Es ist das einzige in der Grand-Theft-Auto-Reihe, das das Titel-Verbrechen zeigt. Auf dem Cover von GTA 2 wurde damals ein Auto geklaut. Es ist das einzige in der Grand-Theft-Auto-Reihe, das das Titel-Verbrechen zeigt.

Es unterscheidet sich im Stil stark von den neueren Keyarts, die sich regelmäßig aus einer Vielfalt an Charakterillustrationen und passenden Hintergründen oder Props zusammensetzen und damit mehr auf den typischen GTA-Vibe rund um Gangster-Fantasie und -Lifestyle abzielen. Das könnt ihr euch hier im Vergleich beim neusten Teil GTA 6 anschauen, der noch dieses Jahr erscheint.

Beide Cover passen auf eigene Art thematisch zur Reihe. Während das zu GTA 2 wie ein realistischer Tatort wirkt, der von einer Überwachungskamera (oder einem Scharfschützen) erfasst wird, konzentriert sich GTA 6 mehr auf Retro-Charme und bunte Farben. Zumindest unserem Gefühl nach ist das sehr stimmig, weil Rockstars Open-World-Spiele ja viel mit Humor, Überzeichnung und Satire arbeiten, statt Verbrechen realistisch darzustellen.

Aber was meint ihr dazu? Wünscht ihr euch irgendwann wieder Packshots im Stil von GTA 2 zurück? Schreibt es uns in die Kommentare!

Alle aktuelle Infos zu GTA 6

Grand Theft Auto 6 sorgt aktuell aber aus ganz anderen Gründen für Wirbel. Zum einen gibt es nun endlich Infos zum Preis und den Vorbestellungen, inklusive Boni. Zum anderen wird aber viel darüber diskutiert, dass es keine physische Version mehr geben wird - selbst die Box-Variante wird nur mit einem Code verkauft. Mehr dazu lest ihr in den Artikeln in der gleich hier verlinkten Info-Box.

Mehr zu GTA
Kommt doch noch eine Disc-Version von GTA 6? Wer sich daran klammert, geht einer Falschmeldung auf den Leim
von Elena Schulz
Kommt doch noch eine Disc-Version von GTA 6? Wer sich daran klammert, geht einer Falschmeldung auf den Leim
Das Cover von GTA 6 analysiert: Wir erklären alle gezeigten Personen und verborgene Details
von Jesko Buchs
Das Cover von GTA 6 analysiert: Wir erklären alle gezeigten Personen und verborgene Details
GTA 6: Jetzt steht der Preis fest und die 120-Euro-Befürchtungen waren unbegründet
von Philipp Elsner
GTA 6: Jetzt steht der Preis fest und die 120-Euro-Befürchtungen waren unbegründet

Grand Theft Auto 6 soll am 19. November für PS5 und Xbox Series erscheinen, wenn alles nach Plan läuft. Die PC-Version wird höchstwahrscheinlich später nachgereicht.

Diesmal geht es nach Vice City, was dem realen Miami nachempfunden ist. Ihr schlüpft in die Rolle eines Gangsterpärchens, sodass es zum ersten Mal auch eine weibliche Hauptfigur geben wird. Sonst erwarten uns wohl wieder die gewohnten Aktivitäten von Open-World-Erkundung mit Mini-Spielen, über Heist-Missionen bis hin zu den (wenn auch nicht auf dem Cover dargestellten) Autodiebstählen.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
GTA 6 - Grand Theft Auto 6

GTA 6 - Grand Theft Auto 6

Genre: Action

Release: 2027 (PC), 19.11.2026 (PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 2 Stunden

Auch 30 Jahre später zeigt nur ein GTA-Cover das eigentliche Verbrechen

vor 2 Tagen

Kommt doch noch eine Disc-Version von GTA 6? Wer sich daran klammert, geht einer Falschmeldung auf den Leim

vor 3 Tagen

GTA 6: Vorbestellen, abwarten oder komplett ignorieren? Stimmt jetzt bei unserer großen Umfrage ab!

vor 5 Tagen

GTA 6 zeigt in neuen Screenshots viele kleine Details – aber eine Sache ist wichtiger als jedes einzelne Feature

vor 5 Tagen

GTA 6: Großer Shop verrät wichtige Details zu Spielwelt, NPCs und Gameplay-Features offenbar versehentlich zu früh
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Backrooms wird länger! Der Horror-Hit schlägt 15 Minuten auf die Laufzeit und kommt direkt nochmal ins Kino

vor einer Stunde

Backrooms wird länger! Der Horror-Hit schlägt 15 Minuten auf die Laufzeit und kommt direkt nochmal ins Kino
Exodus: In Sachen Charaktererstellung rollt gerade eine Welle der Enttäuschung über den Mass-Effect-Rivalen hinweg   10  

vor einer Stunde

Exodus: In Sachen Charaktererstellung rollt gerade eine Welle der Enttäuschung über den Mass-Effect-Rivalen hinweg
Anders als Sony: Auch Microsoft wird wohl bald auf physische Disks verzichten – aber sie zumindest nicht gleich wertlos machen   1

vor 2 Stunden

Anders als Sony: Auch Microsoft wird wohl bald auf physische Disks verzichten – aber sie zumindest nicht gleich wertlos machen
Auch 30 Jahre später zeigt nur ein GTA-Cover das eigentliche Verbrechen

vor 2 Stunden

Auch 30 Jahre später zeigt nur ein GTA-Cover das eigentliche Verbrechen
mehr anzeigen