GTA 4 - Rockstar entfernt wie angedroht Musik aus dem Spiel, über 50 Songs weg

Zum großen Jubiläum wird nicht gefeiert: Erneut wird ein Grand Theft Auto 10 Jahre alt, einmal mehr laufen Musiklizenzen aus und Rockstar entfernt viele Stücke aus dem Soundtrack. Nun hat es Grand Theft Auto 4 erwischt, das am 29. April 2008 erstmals veröffentlicht wurde. Auch die beiden DLCs aus Episodes from Liberty City, The Lost and Damned und The Ballad of Gay Tony, sind betroffen.

Die Bilanz ist ernüchternd: Die Fans des Klassikers haben in den GTAForums die Dateien von GTA 4 durchsucht und bereits eine Liste der entfernten Stücke zusammengetragen, 54 Musikstücke quer durch alle Genres wurden entfernt. Besonders schlimm trifft es Vladivostok FM, hier herrscht praktisch absoluter Kahlschlag - deswegen hat Rockstar elf neue Songs nachträglich hinzugefügt.

Welche Songs nun fehlen

Kanye West hat den Lizenz-Exodus überlebt, schlecht sieht es für Fans von Rockmusik (und eben Vladivostok FM) aus. Stücke von AC/DC, Iron Maiden, The Doors, The Smashing Pumpkins und David Bowie fehlen nun. Steam-User Aaron hat in den Steam-Foren eine übersichtliche Liste erstellt und nach GTA 4 und beiden DLCs (EFLS), The Lost and Damned (TLAD) sowie The Ballad of Gay Tony (TBOGT) geordnet. Alternativ hört man in die YouTube-Videos unterhalb rein:

Vladivostok FM

Ruslana - Wild Dances

Leningrad - Nikogo ne Zhalko

Ranetki Girls - O Tebe

Basta - Mama

Dolphin - Rap

Kino - Gruppa krovi

Marakesh - Jdat'

Glukoza - Schweine

Seryoga - King Ring

Zveri - Kvartira

Oleg Kvasha - Zelenoglazoe Taksi (Club Remix)

Splean - Liniya Zhizni

Liberty Rock Radio

The Smashing Pumpkins - 1979

Stevie Nicks - Edge of Seventeen

Electric Light Orchestra - Evil Woman

David Bowie - Fascination

Black Sabbath - Heaven and Hell

The Journey

Terry Riley - A Rainbow in Curved Air

Michael Shrieve - Communique: 'Approach Spiral

San Juan Sounds

Angel y Khriz - Ven Báilalo

IF99 - International Funk

Gil Scott-Heron - Home Is Where the Hatred Is

L.C.H.C.

Cro-Mags - It's the Limit

Leeway - Enforcer

K109 The Studio

Tamiko Jones - Can't Live Without Your Love

The Vibe 98.8

Mtume - C.O.D. (I'll Deliver)

Radio Broker

Ralph Myerz - The Teacher

The Prairie Cartel - Homicide

The Beat 102.7

Fat Joe (feat. Lil Wayne) - Crackhouse

Papoose - Stylin'

The Classics

Brand Nubian - All for One

Marley Marl (feat. Craig G) - Droppin' Science

Episodes from Liberty City

L.C.H.C. [TLAD]

Bathory - Call from the Grave

Liberty Rock Radio [TLAD]

AC/DC - Touch Too Much

The Doors - Five To One

Jefferson Starship - Jane

Iron Maiden - Run To The Hills

K109 [TBOGT]

Rose Royce - Still In Love

San Juan Sounds [TBOGT]

Aventura - El Desprecio

Angel y Khriz (feat. Gocho & John Eric) - Na De Na

Ivy Queen - Dime (Reggaeton Mix)

Tego Calderon (feat. Oscar D'Leon) - Llora, Llora

Vladivostok FM [TBOGT]

Sucker DJs - Salvation (eSQUIRE Mix)

Jonathan Peters (feat. Maya Azucena) - Music

David Guetta (feat. Kelly Rowland) - When Love Takes Over

Vice City FM [EFLC]

Scritti Politti - Wood Beez (Pray like Aretha Franklin)

John Farnham - You're the Voice

Womack & Womack - Teardrops

Mai Tai - History

Robbie Nevil - C'est la Vie

Aus Video-Editor entfernt:

Bahama Mammas Club Mix

"TBOGT Theme (Downtempo Mix)" by Aaron Johnston, Jesse Murphy & Avi Bortnick

Boy 8-Bit - A City Under Siege

Crookers (feat. Nic Sarno) - Boxer

SonicC - Stickin

Hook N Sling - The Best Thing

Marly - You Never Know

Vladivostok FM hat wie zuvor erwähnt nun praktisch keine Originalmusik mehr. Damit es aber nicht trostlos bleibt, erhält der Radiosende folgende Stücke.

Aleksey Bolshoy - YA Nenavizhu Karaoke

Seryoga - Mon Ami (ft. Maks Lorens)

Seryoga - Dobav' Skorost

Seryoga - Chiki

Delice - Goryacheye Leto

Zhenya Fokin - Noch'ju

Kievelektro - Gulyaj, Slavyane!! (ft. Alyona Vinnitskaya)

Riffmaster - Begu (Rancho Song)

Riffmaster - Riffmaster Tony

Ayvengo - Underground

Ayvengo - Reprezenty

Fans downgraden ihre Version bereits

Da Steam Updates forciert, kann niemand den 10-Jahres-Patch entgehen. Allerdings patchen die Fans von GTA 4 bereits ihr Spiel auf die vorherige Version zurück. In den GTAForums erklären der User George Costanza, wie das funktioniert. Ein Downgrade muss jeweils extra für GTA 4 und Episodes from Liberty City vorgenommen werden.

Wer sich schon einmal mental vorbereiten will: GTA 5 wird am 17. September 2023 10 Jahre alt.