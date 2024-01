»Das sieht fantastisch aus« - Gameplay aus NextGen-Projekt für GTA Vice City sorgt für Staunen

Es ist keine Next-Gen-Optik, aber der Unterschied zur 2002er-Version ist klar zu erkennen. Bildquelle: GTA Vice City Nextgen Edition

Es gibt neues GTA-Gameplay! Nein, nicht die Pferde scheu machen, nicht zu GTA 6. Die Mod GTA Vice City Nextgen Edition will alle Inhalte von GTA: Vice City in die Engine von GTA 4, genannt RAGE, porten.

Und aus eben diesem Langzeitprojekt gibt es nun eine ordentliche Ladung an wirklichen Spielszenen zu sehen. Wir stellten euch die Mod übrigens bereits vor einigen Jahren unter einem anderen Namen vor.

Eine komplette Mission aus Vice City

Das neu veröffentlichte Gameplay bietet euch die Chance, eine vollständige Mission zu erleben, genauer gesagt die Vice-City-Geschichte All Hands on Deck . Das Video beginnt mit der Anfahrt zum Pier, dem Gang zum Startpunkt, von wo aus eine Zwischensequenz die Schusswechsel auf dem Wasser einleitet, ehe es euch gen Ende zum Beiboot des Schiffes verschlägt. Aber seht doch bitte selbst:

Begeisterung der Community: Im Kommentarbereich unter dem Youtube-Video ernten die Mod-Entwickler reichlich Zuspruch. So zum Beispiel den einfachen, aber dabei glasklaren Ausspruch von sunderss:

Das sieht fantastisch aus. Großartige Arbeit!

Das sieht jetzt aber so toll nicht aus...

Nun mag manch einer von euch denken: Das schaut aber doch recht altbacken aus. Und ja, das stimmt. Doch das Ziel von der GTA Vice City Nextgen Edition sei es laut den Moddern eben gar nicht ein zeitgemäß ausschauendes Spiel zu erschaffen. Sie wollen einfach allen Content aus dem Klassiker in eine modernere Engine packen und deren Features nutzen.

Was soll überhaupt verbessert werden? Laut aktuellen Informationen werden alle Modelle aus dem Original bzw. der Definitive Edition übernommen. Der generelle Look soll zwar erhalten bleiben, aber es werden wohl etliche Verbesserungen in diesen Feldern vorgenommen:

Einige Texturen

Partikeleffekte

Beleuchtung

Wann wird die Mod erscheinen? Derzeit visieren die Modder wohl das Jahr 2025 an. Es wird also noch eine ganze Weile dauern - und vielleicht in zeitlicher Nähe zu GTA 6 erscheinen. Die Website der Mod findet ihr hier.

Eine Warnung: Allerdings ist Stand Januar 2024 nicht auszuschließen, dass Take 2 dem Projekt früher oder später einen Riegel vorschieben wird - überraschend wäre es in Anbetracht der Vergangenheit nicht.

Vor einigen Tagen berichteten wir auch über eine Grafik-Mod für das originale GTA: Vice City. Dieses setzt derzeit dazu an, die Optik des Klassikers mittels Nvidia der Nvidia-Technik Remix zumindest was Beleuchtung und Schatten angeht, komplett neu zu gestalten.

Grand Theft Auto ist wohl eine, wenn nicht die bekannteste reine Gaming-Marke außerhalb der plattformübergreifenden Community von Spielern. Deshalb wird GTA 6 lange vor Release wahrscheinlich einen Großteil aller Medienhäuser beschäftigen. GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge hat zur Wichtigkeit dieses Hypes einen Beitrag verfasst. Ihr findet ihn direkt hierüber.