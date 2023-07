Plötzlich ist wieder ein GTA 4 Remaster im Gespräch, was steckt dahinter?

Kehrt Grand Theft Auto 4 als Remaster zurück? Darüber wird seit Jahren spekuliert.

Ein Remaster von GTA 4: Darauf hoffen manche von euch schon seit vielen Jahren. Immer wieder kochen Gerüchte hoch – doch 2022 gab es schlechte Nachrichten. Laut Insidern wollte Rockstar tatsächlich mal eine Neuauflage liefern, doch das wurde nach der verkorksten Remaster-Trilogie angeblich abgesägt.

Jetzt keimt aber neue Hoffnung bei einigen Fans und Insidern auf, weil sich gerade die Hinweise auf Red Dead Redemption Remastered verdichten. Könnte Rockstar auch GTA 4 nochmal aus der Mottenkiste holen?

Was ist da los mit den angeblichen Remastern?

Noch ist nicht offiziell bestätigt, dass Red Dead Redemption ein Remaster bekommt, doch die Zeichen sind ziemlich eindeutig: Zum Beispiel wurde das Spiel gerade eben in Südkorea einer neuen Altersprüfung unterzogen, normalerweise ein klarer Hinweis auf einen erneuten Release.

Okay, aber was hat das mit GTA 4 zu tun? Der Rockstar-Insider Gaming Detective äußerte sich dazu bei Twitter. Er spekuliert, dass auch das GTA-4-Remaster noch in Arbeit oder zumindest in Planung sei, wenn das Entwicklerstudio seine Neuauflagenpläne nur pausiert und nicht abgebrochen hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

In den Kommentaren zum Tweet äußern viele zwar Hoffnung, aber es gibt auch Bedenken. Immerhin waren die Remaster nie offiziell angekündigt und aktuell dürfte sich Rockstar voll auf GTA 6 konzentrieren. Außerdem hat die lumpige GTA-Trilogie einigen die Lust auf weitere Remaster verleidet (die Gründe lest ihr hier im Test).

Grundsätzlich ist ein GTA 4 Remaster nicht unwahrscheinlich, immerhin ist es eines von Rockstars beliebtesten Spielen, das inzwischen aber schon ziemlich in die Jahre gekommen ist.

Die Frage ist, ob und wann das Studio Geld in eine Neuauflage investieren will und welche Auswirkungen die Blamage des Trilogie-Remasters auf solche Pläne hatte – viele Fans haben das noch lange nicht vergessen. Ebenso unklar ist, für welche Plattformen das Remaster erscheinen würde.

Was aktuell durch Twitter, Reddit und Co. geistert, sind also bis jetzt nur Spekulationen und Hoffnungen, eine konkrete Ankündigung gibt es nicht. Bleibt lieber skeptisch, solange keine eindeutigen Belege auftauchen.

Was haltet ihr von den Gerüchten und Träumereien rund um ein Remaster von GTA 4? Würdet ihr lieber ein komplettes Remake sehen oder seid ihr vielleicht mit dem Original noch vollkommen zufrieden?