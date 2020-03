GTA 6: Neues Lebenszeichen vom ersten »bestätigten« Charakter

Die Gerüchteküche um eine baldige Ankündigung von GTA 6 brodelt. Der erste Charakter soll bereits länger bekannt sein: Im Lebenslauf des mexikanischen Schauspielers Jorge Consejo findet sich eine Rolle namens The Mexican. Als »Film« wird GTA VI von Rockstar genannt. Er wird allerdings wohl keine Hauptrolle übernehmen, wie man der Anmerkung »Featured« entnehmen kann.

Consejo hat sich jetzt auf seinem Twitter-Account erneut zu den Gerüchten geäußert:

Dear friends,



While I read every message from you, please know that because of contract stipulations sometimes I’m unable to comment on certain projects. Please don’t feel ignored or unseen. I appreciate and value every single one of you. ????