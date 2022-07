GTA 6: Insider verrät wichtiges Detail und zerschlägt riesigen Story- und Gameplay-"Leak"

GTA 6 wird noch Jahre auf sich warten lassen, offizielle Details zum nächsten Rockstar-Spiel gibt es so gut wie gar nicht. Dafür überschlagen sich Gerüchte und angebliche Leaks zu Story, Gameplay und mehr. Die letzten Monate sorgte beispielsweise ein Nutzer mit dem passenden Namen GTA_VI_Leak für Aufsehen und Diskussionen in der Community.

Auch wir berichteten über die angeblichen Story- und Gameplay-Details zu den vermeintlich spielbaren Figuren Ricardo, Casey und Rose, zweifelten zu dem Zeitpunkt aber bereits an deren Echtheit. Jetzt äußert sich Branchen-Experte und -Insider Jason Schreier persönlich dazu und bezeichnet die als Fanfiction , während er zumindest ein richtiges Detail zu GTA 6 preisgibt - worauf Twitter-User Okami aufmerksam machte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was ihr jetzt zu einem GTA 6- Leak wissen solltet

Um welchen Leak geht es? GTA_VI_Leak postete bereits vor Monaten eine angebliche Info-Sammlung zu Story und Gameplay des nächsten Grand Theft Auto. Demnach soll sich die Story um die drei spielbaren Figuren Ricardo, Casey und Rose drehen, die Open World gleich drei Städte umfassen und sich Drogenkonsum sowie das Wetter direkt auf das Gameplay auswirken.

Wir hatten bereits gegenüber dem angeblichen Leak starke Zweifel gehegt. So klangen viele der Details schlichtweg wie eine logische Weiterentwicklung bekannter Features aus vorangegangenen Rockstar-Spielen, während sie teilweise direkt den Infos glaubwürdiger und zuverlässiger Insider wie Tom Henderson oder eben Jason Schreier widersprechen.

Außerdem behauptete der Verfasser des Posts, als Angestellter einer externen PR-Firma unter Rockstar zu arbeiten. Dass das Entwicklerstudio zu diesem Zeitpunkt so viele Details herausgibt, während GTA 6 noch nicht einmal offiziell angekündigt enthüllt beziehungsweise angekündigt war, machte bei so einem streng gehüteten Geheimnis wie GTA 6 schlichtweg keinen Sinn.

Mehr dazu findet ihr in dem folgenden Artikel, in dem wir die Gerüchte von GTA_VI_Leak bereits aufarbeiteten und in Kontext setzten:

34 0 GTA 6 Was hinter einem angeblichen Story- und Gameplay-Leak steckt

Was sagt Jason Schreier dazu? Der Bloomberg-Redakteur bezeichnet Gerüchte um GTA 6 direkt in den Kommentaren der entsprechenden Reddit-Beiträge als Fanfiction . Ihm zufolge ist momentan schlichtweg niemand im Besitz so detaillierter Informationen, während bei der Entwicklung von GTA 6 manche Details noch gar nicht final entschieden wären. Damit dürfte sich der Wahrheitsgehalt sämtlicher Posts von GTA_VI_Leak erübrigen.

Wer ist Jason Schreier? Falls ihr euch gerade nicht so ganz sicher seid, wer Jason Schreier überhaupt ist, hier eine kleine Auffrischung: Der ehemalige Kotaku-Journalist ist aktuell beim Nachrichtenportal Bloomberg angestellt und gilt bereits seit vielen Jahren als eine der zuverlässigsten Insider und Quellen der Gaming-Branche. Seine Informationen dürfen also guten Gewissens für voll genommen werden.

Die Problematik der GTA 6-Gerüchte: Was es mit den zahlreichen Möchtegern-Leaks und haltlosen Spekulationen um Spiele wie Grand Theft Auto 6 auf sich hat und inwiefern das Regelwerk von YouTube dazu beiträgt, haben wir übrigens in unserer großen Plus-Reportage für euch zusammengefasst:

50 19 GTA 6 »geleakt« YouTubes Regelwerk ist schuld am Gerüchte-Wahn

GTA 6 wohl mit zwei statt drei Protagonisten

Was verrät Schreier noch zu GTA 6? Dem Branchen-Experte zufolge könnte das nächste Grand Theft Auto auf ein Alleinstellungsmerkmal seines Vorgängers verzichten. Im Gegensatz zu GTA 5 soll es laut Schreier im neuen Teil keine drei spielbaren Protagonisten geben. In GTA 5 wechselten Spieler noch zwischen den Figuren Michael, Trevor und Franklin und erlebten die Geschichte aus den jeweils unterschiedlichen Perspektiven dieser Charaktere.

Allerdings geht der Bloomberg-Redakteur nicht weiter ins Detail - und das wahrscheinlich mit voller Absicht. Entsprechend lässt er nicht weiter durchblicken, ob Rockstar für GTA 6 auf einen, zwei oder sogar mehr als drei Charaktere setzt.

Dafür können wir aber eine Information des Insiders Tom Henderson zurate ziehen: Ihm zufolge soll es in GTA 6 zwei spielbare Charaktere geben - und zwar einen männlichen und einen weiblichen. Das ergänzt sich natürlich jetzt mit der neuesten Behauptung seitens Schreier.

Was wir bisher zu GTA 6 wissen

Konkrete Informationen zu GTA 6 lassen sich aktuell an der Hand abzählen. Rockstar hat bisher zumindest offiziell bestätigt, dass sich das nächste Grand Theft Auto in Entwicklung befindet. Und das werden wir wahrscheinlich nicht vor 2024 bis 2025 zu spielen bekommen.

Jason Schreier zufolge soll GTA 6 zum Release über eine kleinere Map als GTA 5 und Red Dead Redemption 2 verfügen. In den Wochen und Monaten nach dem Launch soll sich das dann aber ändern. Was wir sonst noch über die NPCs, die Evolution der Spielwelt und Kryptowährung als Ingame-Bezahlung wissen, könnt ihr wie folgt nachlesen:

187 6 GTA 6 Die wichtigsten Leaks und Gerüchte

Was haltet ihr von den neuesten Entwicklungen der Gerüchteküche um GTA 6? Was wünscht und erhofft ihr euch von dem nächsten Grand Theft Auto? Was wollt ihr auf keinen Fall sehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!