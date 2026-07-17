Fans nennen das Marketing zu GTA 6 ein Desaster und wollen alles mit Plakaten zugekleistert sehen - nur hat Rockstar das gar nicht nötig

Die große Werbekampagne für GTA 6 hat noch nicht einmal begonnen, doch Rockstar verdient mit dem Spiel bereits jetzt Millionen.

Die meisten Menschen nehmen Werbung häufig als etwas eher Nerviges im Alltag wahr. Prospekte im Briefkasten wandern sofort in den Papiermüll, beginnt die Werbepause im Fernsehen, wechseln wir instinktiv den Kanal. Im Falle von GTA 6 erleben wir nun allerdings das komplette Gegenteil.

Seit Monaten hüllt sich Entwickler Rockstar zu seinem kommenden Open-World-Actionspiel in Schweigen. Seit dem Release des letzten Trailers ist mittlerweile über ein Jahr vergangen; die erwartete Marketingkampagne hat noch immer nicht begonnen. Und so langsam verlieren die Fans den Verstand.

In den sozialen Medien taten in den vergangenen Tagen immer wieder User ihren Unmut darüber kund, dass Rockstar und Publisher Take-Two sich immer noch keine neuen Infos, Bilder oder Gameplay-Fitzel aus ihrem neuesten Werk entlocken lassen - dabei sind es bis zum Release am 19. November bloß noch vier Monate.

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So langsam hätten die Fans ja wohl ein Recht zu erfahren, was sie erwartet. Von »Enttäuschung« bis hin zu »absoluter Katastrophe« sind in diesem Zusammenhang alle möglichen Fan-Meinungen zu lesen.

Ein Vergleich, der in diesem Zusammenhang ebenfalls von Fans bemüht wird: Vor dem Lauch von GTA 5 im Jahr 2013 fuhr Rockstar weltweit eine gigantische Marketing-Kampagne mit riesigen Plakatwänden und Bannern in zahlreichen Städten. Da sei es nur richtig, es bei GTA 6 ebenfalls so zu handhaben. Schließlich tönt Take-Two-Chef Strauss Zelnick doch selbst immer wieder davon, dass uns hier die Entertainment-Revolution des Jahrzehnts ins Haus stehe.

10:58 GTA 6: Alle neuen Infos zu Preis, Online-Modus und Ultimate Edition!

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GTA 6 verkauft sich von allein

Doch bei aller berechtigten Neugierde der Fans: So ganz stimmt dieser Vorwurf nicht. Denn die großangelegte Außenwerbung für GTA 5 begann erst rund einen Monat vor dem Launch. Obendrein hat es Rockstar aktuell schlichtweg nicht nötig, Werbung für GTA 6 zu machen. Denn die Entwickler wissen: Ihr Gangsterspiel verkauft sich von ganz allein. Und das lässt sich nun auch mit Zahlen belegen.

Eine neue Untersuchung der Branchenanalysten von Newzoo kommt zu dem Schluss, dass Rockstar mit den Vorbestellungen von GTA 6 innerhalb der ersten Woche nach dem Preorder-Start mehr als 260 Millionen US-Dollar verdient hat. Die Zahlen basieren auf Daten, die Newzoo in den USA und Europa gesammelt und dann auf das weltweite Publikum hochgerechnet hat. Damit hat GTA 6 den stärksten Vorverkaufsstart eines Videospiels aller Zeiten hingelegt, schreiben die Analysten.

Da es sich bei GTA um eine bekannte Marke handelt, gehen die Experten davon aus, dass sich die Vorverkäufe bis zum Launch noch stark weiterentwickeln werden. Laut Newzoo sei zu erwarten, dass GTA innerhalb der ersten Woche nach dem Lauch über 50 Millionen Exemplare verkaufen und damit viereinhalb Milliarden Dollar einnehmen werde (via Eurogamer).

Damit würde das Spiel nicht nur innerhalb der ersten Woche seine Entwicklungskosten von rund drei Milliarden Dollar wieder einspielen, sondern auf den Verkaufsrekord von GTA 5 brechen, das 2013 innerhalb der ersten sieben Tage mehr als eine Milliarde Dollar umsetzte.

Gerüchten, wonach GTA 6 innerhalb der ersten Vorbestellungswoche bereits über eine Milliarde Dollar umgesetzt haben soll, erteilen die Branchenexperten von Newzooo aber eine klare Absage. Das sei selbst für Rockstar-Maßstäbe absurd , da Verkaufszahlen solche Dimensionen erfahrungsgemäß erst näher am Launchtermin erreichen könnten.

Wie dem auch sei: Rockstar verdient mit GTA 6 bereits jetzt eine Menge Geld und könnte wahrscheinlich auch komplett ohne jedes weitere Marketing die Entwicklungskosten des Spiels wieder reinholen. Da aber auch Rockstar natürlich gern zufriedene Aktionäre sieht, dürfte die Marketing-Kampagne - inklusive eines dritten Trailers - bald beginnen. Dafür sei, so Take-Two-Boss Strauss Zelick, auch alles bereit. Mit großflächiger Außenwerbung rechnen wir aber frühestens im Oktober. In der obigen Linkbox findet ihr derweil noch mehr Texte rund um GTA 6.