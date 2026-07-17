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»Diese Community war so gut zu uns« - Ein krebskranker Elder-Scrolls-Fan ist jetzt verstorben, aber vielleicht treffen wir seinen Charakter in TES 6 wieder

Das Leben ist manchmal nicht fair: Ein Fan von The Elder Scrolls 6 wird den Release des Spiels nicht mehr erleben. Für seinen Bruder bleibt nur ein kleiner Trost - und ein Versprechen.

Profilbild von Tillmann Bier

Tillmann Bier
17.07.2026 | 17:51 Uhr

Als Drachenblut erkundete er noch Himmelsrand, The Elder Scrolls 6 erlebt ein Fan aber nicht mehr. Als Drachenblut erkundete er noch Himmelsrand, The Elder Scrolls 6 erlebt ein Fan aber nicht mehr.

Fast 15 Jahre sind seit dem Release von Skyrim vergangen, aber The Elder Scrolls 6 ist laut dem bekannten Journaliston Jason Schreier möglicherweise immer noch zwei Jahre oder mehr entfernt.

Viele von uns müssen sich also noch weiter in Geduld üben, für manche aber kommt der Release schlicht zu spät. Auf Reddit berichtet ein Fan davon, dass sein Bruder - wie er, großer Elder-Scrolls-Fan - jetzt den Kampf gegen den Krebs verloren hat.

Ein Wiedersehen in The Elder Scrolls 6?

Auf Reddit berichtete ein User namens C19shadow schon vor etwa einem Jahr von seinem ältesten Bruder. Der 36-Jährige litt an einer seltenen Form von Knochenkrebs und hatte noch etwa ein Jahr zu leben. Schon damals rechnete der große Elder-Scrolls-Fan damit, den Release des Skyrim-Nachfolgers nicht mehr selbst zu erleben. In seinem ersten Post schrieb C19shadow:

Ich wünschte, ich könnte Bethesda dafür danken, dass sie meinem Bruder und mir so viele Stunden voller Gesprächsthemen beschert haben, über die wir reden, streiten und träumen können. Zum ersten Mal seit fast 14 Jahren – seit Skyrim – habe ich das Gefühl, dass ich warten kann, weil ich mir wünsche, dass sich dieses nächste Jahr so lang wie möglich anfühlt.

Video starten PLUS 28:57 The Elder Scrolls 6: »Lasst diesen Auserwählten-Quatsch weg!« - Das muss Bethesda besser machen

Jetzt hat sich C19shadow erneut gemeldet, mit der traurigen Nachricht, dass sein Bruder gestorben sei. Er spricht aber auch seinen Dank an die Community aus - und an Bethesda:

Ich wollte mich einfach bei sooo vielen von euch bedanken – er hat es geliebt, mit mir die Beiträge durchzugehen, und er fand es toll, dass Bethesda sich bei ihm gemeldet und ihm Fragen gestellt hat, welche Charaktere er und ich gespielt haben. Diese Community war so gut zu uns, und ich wollte einfach, dass alle wissen, dass er am 12. Juli verstorben ist. Eine der letzten Sachen, um die er mich gebeten hat, war, dass ich nach der Veröffentlichung sein Grab besuche und ihm alles davon erzähle.

Tatsächlich ergänzte C19shadow schon in seinem ersten Post, dass Bethesda sich bei ihnen gemeldet hatte und offenbar genau wissen wollte, welche Art von Figuren die beiden gespielt hatten. Es ist gut möglich, dass die Entwickler planen, dem verstorbenen Bruder mit einem eigenen NPC in The Elder Scrolls 6 zu gedenken.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Bethesda etwas Vergleichbares für einen Fan macht. Im Fallout-4-DLC Nuka World können wir einen netten Kerl namens Evan finden, der ebenfalls zu Ehren eines verstorbenen Fans dort gelandet ist. Und auch in Starfield gedenken die Entwickler einem Fan, der den Release des Weltraum-Rollenspiels nicht mehr erlebte, mit einer Notiz.

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Vielleicht treffen wir also einen ganz besonderen NPC, wenn wir eines Tages endlich die Welt von The Elder Scrolls 6 erkunden. Das wünschen auch viele Fans dem trauernden Bruder. Unter dem Post sammeln sich dutzende Beileids- und Sympathiebekundungen. C19shadow selbst hofft dagegen, dass sein Bruder ihm bei seinen ersten Ausflügen in der Open World vielleicht doch zusehen kann, von wo auch immer er jetzt ist.

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Genre: Rollenspiel

Release: 2026 (PC, PS4, Xbox One)

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