Release von GTA 6 wohl deutlich später, als sich viele Fans erhoffen

Wann erscheint GTA 6? Eine Frage, die Rockstar-Fans aktuell schlaflose Nächte bereitet. Dank dem Publisher Take-Two und einem Vergleich mit Red Dead Redemption 2 kennen wir vielleicht zumindest schon den Veröffentlichungszeitraum - und der liegt wohl noch ein paar Jahre in der Ferne.

Demnach könnte Rockstar Games Grand Theft Auto 6 zwischen April 2023 und März 2024 ins Rennen schicken. Dies geht aus einem Finanzbericht des Publishers Take-Two hervor, während ein Finanzanalyst seine Schätzung auf das Marketingbudget von Red Dead Redemption 2 stützt.

Wieso soll GTA 6 2023/2024 erscheinen?

Was genau verrät dieser Finanzbericht? Die Spekulation, dass GTA zwischen April 2023 und März 2024 erscheinen könnte, basiert auf dem Kosten für Werbemaßnahmen, die der Publisher hinter Rockstar Games in diesem Zeitraum auszugeben plant.

So rechnet Take-Two momentan damit, in besagten Monaten ein Marketingbudget in Höhe von 89 Millionen US-Dollar aufzuwenden. Als der Publisher das letzte Mal eine derart große Summe in Werbemaßnahmen investierte, wurde der Release von Red Dead Redemption 2 damit befeuert - dem aktuellsten Videospiel-Schwergewicht von Rockstar Games.

Nachdem wir zuletzt über die aktuellen Pläne von Take-Two für die kommenden Jahre berichteten, würde diese Spekulation durchaus Sinn machen: 2021 soll für den Publisher »ein leichtes Jahr an Releases« werden, während man unter anderem an »Fortsetzungen der stärksten Marken« arbeitet.

Daran, dass Take-Two ein derart hohes Marketingbudget für ein anderes Spiel als GTA 6 aufwenden würde, darf guten Gewissens gezweifelt werden: Wenige Titel bewegen sich in einer vergleichbaren Größenordnung, was Entwicklungsaufwand sowie -kosten und die Gewinnerwartungen angeht.

Keine offizielle Bestätigung des Release-Zeitraums

Dass der Release von GTA 6 tatsächlich zwischen April 2023 und März 2024 stattfindet, ist mit dem Bericht Take-Two natürlich nicht offiziell bestätigt. Allerdings wagte der Finanzanalyst Jeff Cohen der Firma Stephens die gleiche Prognose und gibt sich in seinem eigenen Statement sehr selbstbewusst:

"Wir sind nicht sicher, wie viel wir in diese Verlagerung [des Marketingbudgets] hineininterpretieren sollten, aber wir möchten anmerken, dass diese Bekanntgabe die Veröffentlichung von Red Dead Redemption 2 noch vor der Ankündigung dieses Spiels korrekt vorhersagte."

Die Prognose von Jeff Cohen und der Hinweis durch die von Take-Two eingeplanten Marketing-Kosten decken sich übrigens mit einem Kotaku-Bericht des Branchen-Insiders Jason Schreier: Demzufolge müssen Fans »noch ein paar Jahre« auf GTA 6 warten - und bis 2023/2024 ist definitiv noch ein Weilchen hin.

Dem Bericht von Jason Schreier hatten zeitnah noch diverse etablierte Rockstar-Insider widersprochen: Yan2295 oder Tez2 zufolge seien die Arbeiten an GTA 6 »wesentlich weiter fortgeschritten«, als Jason Schreier versprochen hätte. Entsprechend hofften Fans natürlich darauf, dass der Release von GTA 6 nicht in allzu weiter Ferne liegen würde - was sich mit der aktuellen Wende der Ereignisse erledigt haben könnte.

Lässt sich der Release-Zeitraum eingrenzen?

Basierend auf der vorangegangenen Prognose könnte man damit rechnen, dass GTA 6 beispielsweise zum Weihnachtsgeschäft 2023 erscheint und auf den Next-Gen-Konsolen Playstation 5 und Xbox Series X veröffentlicht wird. Immerhin ist Weihnachten der umsatzstärkste Zeitraum, den Videospielpublisher nur zu gerne mitnehmen.

Ob sich eine PC-Version von Grand Theft Auto 6 - unabhängig vom exakten Release-Termin - zeitgleich in Entwicklung befindet, lässt sich kaum sagen: Erfahrungsgemäß arbeitete Rockstar erst kurz vor oder nach dem Konsolen-Release von beispielsweise GTA 5 oder Red Dead Redemption 2 an einer Adaption für den heimischen Rechner.