GTA 6 hat aktuell noch keinen Release-Termin, es wurde ja noch nicht mal offiziell von Rockstar angekündigt. Trotzdem können es Fans gar nicht mehr erwarten, handfeste Informationen zum nächsten Grand Theft Auto zu bekommen, dass sich laut Insidern definitiv bereits in Entwicklung befindet.

Zwischen den ganzen angeblichen Leaks und Fan-Theorien gibt es jetzt einen neuen Hinweis auf den potentiellen Release-Termin von Grand Theft Auto 6 - und der stammt von Publisher Take-Two höchstpersönlich.

»93 Videospiele in fünf Jahren«

So sind aus einer aktuellen Investorenkonferenz der Videospielfirma neue Informationen hervorgegangen, die sich auf die Veröffentlichungspläne von Take-Two beziehen. Demzufolge möchte der Publisher in den kommenden fünf Jahren bis zu »93 vollwertige Videospiele« auf den Markt bringen.

Dazu sollen auch »Fortsetzungen ihrer größten Franchises« zählen, die das kommende Line-Up zum "stärksten der ganzen Firmenhistorie" machen - und dazu könnte zweifelsohne GTA 6 des Entwicklerstudios Rockstar Games zählen, auch wenn das Spiel nicht direkt namentlich genannt wird.

In welchen Zeitraum könnte GTA 6 fallen?

Welche Infos gibt es nun zum Release-Termin? Etwas aussagekräftiger wird es in der Investorenkonferenz, als Take-Two genauer auf die Veröffentlichungstermine eingeht. Demzufolge soll 2021 eher ein »leichtes Jahr an neuen Releases« werden, spätestens im Fiskaljahr 2022 will man dann aber in die Vollen gehen.

Es liegt Nahe, dass GTA 6 eher nicht zu den leichten Releases von Take-Two zählt. An dieser Stelle sollte man jedoch nicht die anderen Schwergewichter des Publishers vergessen - wie zum Beispiel Bioshock oder NBA 2K.

Das könnte bedeuten, dass eine Veröffentlichung von GTA 6 im Zeitraum 2022 bis Anfang 2023 durchaus wahrscheinlich wäre. Diese Prognose würde sich wiederum mit der des Branchen-Insiders Jason Schreier decken, der erst kürzlich verriet, dass Fans definitiv noch »ein paar Jahre« auf Grand Theft Auto 6 zu warten hätten. Und auch unsere eigene GameStar-Prognose zum GTA-6-Release geht in eine ganz ähnliche Richtung:

Natürlich ist dies noch keine Bestätigung, dass GTA 6 tatsächlich 2022/2023 erscheint. Zwischen den vielen Gerüchten und angeblichen Leaks handelt es sich aber doch um einen der konkretesten Hinweis auf einen möglichen Release-Termin von GTA 6, immerhin stammen die Aussagen von Take-Two und nicht irgendwelchen Leakern. Und zumindest eines scheint damit sicher festzustehen: GTA 6 wird wohl kaum vor April 2021 erscheinen - was noch zum Fiskaljahr 2021 zählt.