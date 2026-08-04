GTA 6: Spieler wollen sagenumwobenes Haus aufspüren, das schon Jahre vor Reveal heimlich den Schauplatz enthüllt haben soll

Das Bild eines Hauses im typischen Florida-Stil gab Fans bereits 2021 Rätsel auf.

GTA-Fans sind ziemliche Detektive. Da Rockstar sich mit neuen Trailern und Marketing-Material zu GTA 6 bislang zurückhält, dreht die Community aktuell jeden Stein auf der Suche nach neuen Infos um. Screenshots werden zu Tode analysiert, Pizza-Bestellungen der Angestellten getrackt - einige Fans versuchten sogar, mithilfe von Drohnen oder gefälschter ID-Karten bei Rockstar selbst an neue Informationen zu gelangen.

Dabei ist das Studio gar nicht so geheimniskrämerisch. Denn den Schauplatz von GTA 6 hätten Fans schon 2021 - und damit zwei Jahre vor dem offiziellen Reveal des Spiels korrekt vorhersagen können, wenn sie beim Spielen der - zugegebenermaßen kontrovers aufgenommenen - GTA Trilogy gut aufgepasst hätten.

Denn hier haben die Entwickler nach Ansicht vieler Fans einen deutlichen Hinweis versteckt. Der Schlüssel verbirgt sich in einem unscheinbaren Foto.

51:44 Die Map von GTA 6 jetzt schon erkunden? In unserer ersten Folge Vice City Live schindet ein Community-Großprojekt mächtig Eindruck

Autoplay

Worum gehts?

Die GTA Trilogy ist eine Remaster-Box aus dem Jahr 2021, die die Serienteile Vice City, GTA 3 und San Andreas in einem Paket zusammenfasst. Besonders beliebt war diese Neuauflage bei Fans nicht; die drei Spiele litten unter technischen Problemen, auch die Grafik empfanden viele Spieler als nicht nennenswert besser als im Original - mehr zu den Schwachstellen des Bundles lest ihr in unserem Test von Kollege Markus Schwerdtel.

Die Spielwelt und Assets der Remaster-Versionen gleichen in weiten Teilen den Originalen, in der neuen San Andreas-Version hat sich allerdings eine Änderung eingeschlichen: Fans entdeckten in der Lil' Probe Inn (einem Restaurant im Spiel) ein seltsam modern anmutendes Bild, das ein weißes Einfamilienhaus zeigt - in einem Design, das für den US-Bundesstaat Florida typisch ist.

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Wann genau das neue Bild zum ersten Mal auffiel, ist heute nicht mehr genau rekonstruierbar. Doch kurz nach dem Launch rätselten Fans, ob wir es hier mit einem Hinweis auf den Schauplatz von GTA 6 zu tun haben.

Doch wieso verbinden Fans das dargestellte Haus ausgerechnet mit GTA 6? Weiße Häuser gibt's ja schließlich überall auf der Welt und nicht nur in Florida. Der Schlüssel liegt unter anderem in der Darstellung der Wolken. Hier wollen Fans die Wetter-Engine aus Red Dead Redemption 2 erkannt haben, die in frühen Entwicklungsversionen von GTA 6 zum Einsatz kam.

Außerdem versteckt Rockstar solche Hinweise auf ihr nächstes Projekt nicht zum ersten Mal: In Max Payne 3 war damals etwa ein Flugzeug aus GTA 5 versteckt. In einem Trailer von GTA 6 war mittlerweile zudem ein sehr ähnliches Gebäude zu sehen. Und schließlich steht in Florida, dem mittlerweile bekannten Schauplatz von GTA 6, auch in echt ein Haus, das dem gezeigten verblüffend ähnlich sieht.

Deshalb sind sich Fans mittlerweile ziemlich sicher, dass es sich bei dem Haus auf dem Foto um ein virtuelles Gebäude aus GTA 6 handelt - und haben bereits eine Schnitzeljagd ausgerufen, diesen historisch bedeutsamen Ort zu finden. Mehrere Fans kündigten bereits auf Reddit und Co. an, sich unverzüglich auf die Suche nach dem weißen Haus zu machen, wenn das Spiel am 19. November launcht.

Und wer weiß, eventuell haben die Entwickler dort ja sogar eine Belohnung für die fleißigen Schatzsucher versteckt. Es könnte allerdings genauso gut sein, dass das Haus gar nicht mehr existiert und nur aus einer früheren Entwicklungsfassung von GTA 6 stammte. Wenn ihr es genau wissen wollt, müsst ihr euch zwangsläufig noch bis Ende November gedulden. In der Zwischenzeit findet ihr in der obigen Linkbox noch jede Menge weitere lesenswerte Artikel zu GTA 6.