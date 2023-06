Nach GTA backt Rockstar-Gründer Dan Houser jetzt viel kleinere Brötchen

Dan Houser geht nach seinem Abgang bei Rockstar neue Wege.

Dan Houser überraschte Anfang 2020 mit der Nachricht, dass er Rockstar Games verlassen würde. Nach 22 Jahren als Mitbegründer und Vize-Chef zusammen mit seinem Bruder Sam gönnte sich der Branchenveteran eine Auszeit.

Jetzt meldet sich Dan Houser mit großen Plänen für die Zukunft, die ganz klein beginnen, zurück auf der Bildfläche. Absurd Ventures heißt sein neues Medienunternehmen, das neben Spielen auch andere Sphären erschließen will.

Was schon bekannt ist

Noch hüllt sich Absurd Ventures in vornehmes Schweigen über künftige Projekte. Die Firma besteht bislang nur aus einer Hand voll Mitarbeiter , wie Variety berichtet.

Houser und sein Team wollen sich aufs Geschichtenerzählen konzentrieren. Und zwar nicht nur in Spielen, sondern auch in Form von Filmen und Comics. Houser umschreibt es wie folgt:

Wir bauen Absurd Ventures auf, um neue Universen zu schaffen und großartige Geschichten zu erzählen, wo immer und wie immer wir können.

Dan Houser war als Autor maßgeblich an den Storys der weltweiten Erfolgstitel Grand Theft Auto 5 und Red Dead Redemption 2 beteiligt. Dass der Mann sein Handwerk versteht, dürfte außer Frage stehen.

Auf der offiziellen Website und dem Twitter-Konto finden sich dann auch typisch provokative Sprüche, zum Beispiel Und du dachtest, Kultur wäre davor in der Krise , Endlich, eine amerikanische Institution, die jeder hassen kann oder der Untertitel Storytelling, Philanthropy, Ultraviolence .

Es wird interessant zu sehen, was Houser mit Absurd Ventures vorhat.

Auch ein anderer Kopf von Rockstar Games, Leslie Benzies, hatte die Firma verlassen, um sein eigenes Ding zu machen. Das heißt Everywhere und erinnert bestenfalls auf den ersten Blick an Grand Theft Auto:

