Der GTA 6 Trailer ist jetzt da, Release für 2025 bestätigt

1:30 Das ist GTA 6! Der erste Trailer wurde gerade unerwartet veröffentlicht

Rockstar hat den offiziellen Trailer zu GTA 6 einen Tag früher als geplant veröffentlicht, nachdem er kurz zuvor online geleakt worden war.

Der heiß erwartete GTA 6-Trailer war am Montagabend durchgesickert und kurz darauf wurde der X-Account (ehemals Twitter), der ihn zuerst geteilt hatte, gesperrt. Weniger als eine Stunde nach dem Bekanntwerden des Leaks hat Rockstar den vollständigen Trailer auf seinem offiziellen YouTube-Kanal veröffentlicht.

Das erwartet euch in GTA 6

Nach Jahren voller Gerüchten und vermeintlichen Leaks ist es jetzt offiziell: In GTA 6 verschlägt es euch in eine fiktive Version des US-Bundesstaats Florida. Nicht nur ist die Großstadt Vice City mit seinen belebten Straßen, lauten Nachtclubs und sonnigen Stränden wird erneut als Schauplatz dienen. Auch die 80er-Jahre-Musik (Tom Petty – Love is a Long Road) erinnert umgehend an den Klassiker GTA: Vice City.

In GTA 6 werdet ihr zudem die sumpfigen, von Alligatoren und Flamingos bevölkerten Everglades mit einem Airboat erkunden können und eine fiktive Version der Inselkette Florida Keys besuchen.

Der Trailer zeigt ebenfalls die beiden neuen Hauptcharaktere, die Leaks zufolge Lucia und Jason heißen sollen und eine Liebesbeziehung führen.

Ein wichtiges Element könnte zudem die sozialen Medien spielen: Im Trailer seht ihr gleich mehrere Szenen, die an Videos und Livestreams aus den Social-Meda-Apps TikTok und Instagram erinnern.

Social Media könnte eine wichtige Rolle spielen - oder einfach als Ladebildschirm dienen.

Wann erscheint GTA 6?

Der Trailer bestätigt, dass GTA 6 im Jahr 2025 erscheinen wird. Ob das Spiel auch direkt auf dem PC erscheinen wird oder zunächst nur für die Konsolen, ist aktuell noch nicht bekannt.

Wie gefällt euch der Trailer zu GTA 6? Hat das anderthalb Minuten lange Video eure Erwartungen erfüllt? Oder habt ihr, nachdem jahrelang ein riesiger Wirbel um das Spiel gemacht wurde, mehr erwartet? Gibt's irgendwelche Aktivitäten, auf die ihr euch im fiktiven Florida von GTA 6 besonders freut? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!