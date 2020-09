GTA Online: Auto-Dart und mehr machen euch diese Woche reich

GTA Online gibt euch bis zum 23. September zahlreiche neue Methoden, an richtig viel Geld zu kommen. Zwei Spielmodi geben gleich die dreifache Belohnung. Außerdem könnt ihr mit einer Aktivität einen einmaligen Bonus abkassieren.

Reich durch Auto-Dart

Der Modus Overtime Rumble gleicht Dart. Nur, dass euer Dartpfeil ein ganzes Auto ist. Hier müsst ihr einen an einem Fallschirm hängenden Ruiner 2000 ins Ziel leiten. Kein einfaches Unterfangen. Doch wenn ihr das erfolgreich schafft, bekommt ihr derzeit die dreifache Belohnung.

Auch der Modus King of the Hill ist derzeit lohnenswerter. In dem Spielmodus müsst ihr ein bestimmtes Gebiet halten und vor anderen Spielern verteidigen. Ihr erhaltet hier ebenso drei Mal so viel Geld und RP wie normalerweise.

In Smuggler's Run Air Cargo bekommt ihr diese Woche zumindest die doppelte Auszahlung in den Missionen, für die ihr Fracht für den Schmugglerring organisieren müsst.

250.000 GTA-Dollar Finderlohn

In der Welt von GTA Online könnt ihr derzeit gestohlene Filmrequisiten ausfindig machen. wenn ihr alle 10 findet, dann werden eurem Konto 250.000 GTA-Dollar von dem Filmindustrie-Giganten Solomon Richards gutgeschrieben.

Welche Rabatte gibt es diese Woche?

Abseits der verbesserten Missionsauszahlungen gibt es wieder eine Reihe von Rabatten. Neben einer Reihe von Fahrzeugen sind diese Woche gerade die Hangar günstiger.

40 Prozent reduziert:

LF-22 Starling

Mammoth Tula

30 Prozent reduziert:

Hangar und Hangar-Anpassungen

Imponto Deluxo

Rune Zhaba

25 Prozent reduziert:

Gauntlet Classic Custom

Albany Manana Custom

Sportwagen im Casino

Auch im Casino gibt es einen neuen Hauptgewinn. Diese Woche habt ihr hier die Chance den Progen Itali GTB zu bekommen. Der kostet normalerweise 1.189.000 GTA-Dollar und kann eine Höchstgeschwindigkeit von 203,18 km/h erreichen.

Um eine Chance auf diesen Preis zu haben, müsst ihr nur das Glücksrad im Casino nutzen. Das könnt ihr jedoch nur einmal pro Tag machen. Wenn ihr den Hauptpreis nicht bekommt, so habt ihr zumindest noch die Chance auf andere Gewinne.