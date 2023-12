GTA Online: The Chop Shop ist da - alle Infos zum neuen Winter-Update 2023

Erinnert ihr euch noch an Yusuf Amir aus GTA 4: The Ballad of Gay Tony? Im Winter-Update 2023 für GTA Online feiert er sein Comeback: The Chop Shop.

Wer auf neues Content-Futter für GTA Online gewartet hat, kann sich jetzt freuen: Ab heute, dem 12. Dezember ist das Winter-Update 2023 verfügbar. Das hört auf den Namen The Chop Shop und bringt wie gewohnt neue Autos und mit dem Schrotthandel auch eine neue Immobilie.

Wir liefern euch hier eine Übersicht! Alles, was ihr zum Release, Download und den neuen Inhalten für GTA Online wissen solltet. Da GTA 6 noch bis 2025 auf sich warten lässt, können Fans damit vielleicht ein bisschen die lange Wartezeit verkürzen.

Release: Wann erscheint The Chop Shop?

The Chop Shop ist seit dem 12. Dezember 2023 um circa 11 Uhr nach deutscher Zeit verfügbar. Schmeißt ihr jetzt GTA Online an, dürfte das kostenlose Update bereits zum Download zur Verfügung stehen.

Download: Wie groß ist The Chop Shop?

Die Downloadgröße des neuesten Updates für GTA Online variiert je nach Plattform. Hier bekommt ihr einen Überblick:

PC: 2.13 GB

2.13 GB PS5: 6.2 GB

6.2 GB Xbox Series X/S: 13.33 GB

13.33 GB PS4: 3.0 GB

3.0 GB Xbox One: 2.64 GB

Content: Was für neue Inhalte bringt The Chop Shop?

Mit dem Release von The Chop Chop können sich Fans über die folgenden neuen Inhalte freuen:

Neue Autos: 12 neue Autos sind ab sofort verfügbar, sieben weitere folgen in den kommenden Wochen via Drip-Feed

12 neue Autos sind ab sofort verfügbar, sieben weitere folgen in den kommenden Wochen via Drip-Feed Neue Waffe: Das Gefechtsgewehr steht im Gun Van von GTA Online zum Kauf zur Verfügung.

Das Gefechtsgewehr steht im Gun Van von GTA Online zum Kauf zur Verfügung. Neue Immobilie: Spieler können einen von fünf Chop Shops kaufen, darüber Missionen starten und mit Fahrzeugteilen handeln.

Spieler können einen von fünf Chop Shops kaufen, darüber Missionen starten und mit Fahrzeugteilen handeln. Neue Rennen: Drift-Rennen stehen ab sofort in GTA Online zur Verfügung.

Drift-Rennen stehen ab sofort in GTA Online zur Verfügung. Quality-of-Life-Verbesserungen: Wildtiere kehren auf PS5 und Xbox Series X/S in den Freemode von GTA Online zurück, allerdings nicht auf PC! Außerdem wurde das Interaktionsmenü überarbeitet und Spieler können jetzt leichter ihre Autos zwischen Garagen hin- und herschieben.

Wildtiere kehren auf PS5 und Xbox Series X/S in den Freemode von GTA Online zurück, allerdings nicht auf PC! Außerdem wurde das Interaktionsmenü überarbeitet und Spieler können jetzt leichter ihre Autos zwischen Garagen hin- und herschieben. Für Abonnenten von GTA+: Eine neue Garage mit Platz für bis zu 100 Autos

Das neue Gefechtsgewehr findet ihr im Gun Van von GTA Online.

Neue Autos: Diese Fahrzeuge gibt es jetzt frisch in GTAO

Mit dem Release von The Chop Shop stehen euch sofort 12 neue Autos zum Kauf zur Verfügung, sieben weitere werden in den kommenden Wochen nach und nach via Drip-Feed veröffentlicht. Die Namen und Preise der bisher offiziell bekannten Fahrzeuge lauten wie folgt:

Unmarked Cruiser für 2.962.500 bis 3.950.000 GTA-Dollar

für 2.962.500 bis 3.950.000 GTA-Dollar Stanier LE Cruiser für 3.517.000 bis 4.690.000 GTA-Dollar

für 3.517.000 bis 4.690.000 GTA-Dollar Police Riot für 3.600.000 bis 4.800.000 GTA-Dollar

für 3.600.000 bis 4.800.000 GTA-Dollar Grotti Turismo Omaggio für 2.845.000 GTA-Dollar

für 2.845.000 GTA-Dollar Vapid Aleutian für 1.835.000 GTA-Dollar

für 1.835.000 GTA-Dollar Karin Asterope GZ für 459.000 GTA-Dollar

für 459.000 GTA-Dollar Declasse Impaler LX für 1.465.000 GTA-Dollar

für 1.465.000 GTA-Dollar Karin Vivanite für 1.605.000 GTA-Dollar

für 1.605.000 GTA-Dollar Vapid Dominator GTA für 2.195.000 GTA-Dollar

für 2.195.000 GTA-Dollar Declasse Vigero ZX Coupe für 2.295.000 GTA-Dollar

für 2.295.000 GTA-Dollar Fathom FR36 für 1.610.000 GTA-Dollar

Neue Immobilie: Was hat es mit dem Schrotthandel auf sich?

Mit Yusuf Amir kehrt ein alter Bekannter aus GTA 4: The Ballad of Gay Tony zurück. Kauft ihr die neue Immobilie, habt ihr Zugriff auf neue Missionen und zusätzliche Möglichkeiten, Geld in GTA Online zu verdienen. Dabei könnt ihr zwischen fünf verschiedenen Standorten für euren Schrotthandel wählen, die im Preis leicht variieren: Ihr kommt mit allen Upgrades für die neue Immobilien auf eine Investition zwischen 4,5 und 5,5 Millionen GTA-Dollar.

Übrigens: Mehr dazu, was aktuell in der Welt von GTA Online und natürlich auch GTA 6 passiert, erfahrt ihr unter den folgenden Links. Vor kurzem wurde ja erst der erste Trailer zum nächsten Teil der Rockstar-Reihe enthüllt und dazu habt ihr wahrscheinlich ein paar brennende Fragen:

Was haltet ihr von dem neuen Winter-Update 2023 von GTA Online: Freut ihr euch über die neuen Features und Verbesserungen für den Multiplayer-Modus von Grand Theft Auto 5? Was würdet ihr euch für die Zukunft von GTA Online wünschen und was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an GTA 6? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!