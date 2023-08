»Ein riesiger Schritt« - Fan-Projekt in GTA Online bekommt unerwartete Rückendeckung von Rockstar

Bei GTA 6 bekommt die Charaktererstellung eine ganz neue Bedeutung.

In den letzten Jahren ist das Rollenspiel in GTA 5 immer populärer geworden. So populär, dass man auf Twitch und Co. gar nicht daran vorbei kommt. Ja, sogar so populär, dass Rockstar höchstselbst in den Trend einsteigt und jetzt mit einem bekannten Roleplay-Server-Team zusammenarbeitet.

Wie funktioniert Rollenspiel in GTA 5?

Wer die Antwort auf diese Frage bereits kennt, kann getrost zum nächsten Kapitel springen. Allen anderen empfehlen wir dran zu bleiben.

Beim sogenannten Roleplay, nicht zu verwechseln mit dem Rollenspiel als Genre, schlüpft ihr in die Rolle eines fiktiven Charakters und erlebt als diese Person Abenteuer in der Spielwelt von Los Santos. Dabei interagiert mit anderen Spielenden, die dasselbe mit ihren Spielfiguren machen.

Meist gibt es vorgefertigte Regeln, an die sich gehalten werden muss. Zum Beispiel darf nicht getötet werden. Wer sich nicht daran hält, muss mit einem Bann rechnen.

Ein kleiner Schritt für die Menschheit, doch ein riesiger für die GTA-Community

Der GTA-Entwickler Rockstar Games hat bekannt gegeben, dass sie ab sofort mit Cfx.re, dem Team hinter den beiden GTA-5-Roleplay-Communities FiveM und RedM, zusammenarbeiten werden. Rockstar schrieb dazu auf ihrer Internetseite:

In den letzten Jahren haben wir mit Begeisterung beobachtet, wie Rockstars kreative Community neue Wege gefunden hat, Grand Theft Auto 5 und Red Dead Redemption 2 zu erweitern, zum Teil auch durch Roleplay-Server. Indem wir mit Cfx.re zusammenarbeiten, werden wir helfen, neue Wege zu finden, um diese unglaublich Community zu unterstützen und den Service, den sie bieten, für ihre Entwickelnden und Spielenden zu verbessern. Wir freuen uns in den nächsten Wochen und Monaten weitere Informationen zu teilen. 14:31 Rockstar hat GTA 5 zum neuen FIFA gemacht!

Das Cfx.re-Team äußert sich zu der Zusammenarbeit ähnlich positiv in ihrem Forum:

Das ist ein riesiger Schritt für das Wachstum unserer Community und eine Chance für uns mit Rockstar Games zusammenzuarbeiten und die FiveM Plattform zu erweitern. Während unsere täglichen Arbeiten keinen merkbaren Unterschied haben werden, werden wir mit Rockstars Hilfe unsere Plattform verbessern und wir sind sehr gespannt, was das für unsere Community und Creator bedeutet.

Nicht immer eine rosige Verbindung

Die Zusammenarbeit kommt einerseits sehr überraschend, da erst 2015 das Team hinter der FiveM-Mod gebannt wurde, weil sie ein unautorisierter, alternativer Multiplayer-Service sei, der Code enthalten habe, der Piraterie erleichtert.

Andererseits kann die Zusammenarbeit auch als Fortsetzung dieser Praktik gesehen werden, weil Rockstar nun eigene Roleplay-Features in GTA 6 einbauen möchte. Da Roleplay-Server sowieso nicht vollständig unterbunden werden können, holen sie sich lieber rechtzeitig selbst ein Stück vom Kuchen.

Freut ihr euch über den offiziellen Support von Rockstar Games oder befürchtet ihr, dass die Server dadurch eingeschränkt werden könnten? Welche Features würdet ihr euch wünschen? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!