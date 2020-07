Für Fans von GTA Online haben wir eine gute und eine schlechte Nachricht: Ab heute sind die Diamanten des Diamond Casino Heist wieder verschwunden, dafür können Spieler als Biker-MC ordentlich Kohle scheffeln - und zwar mit dem Abschluss (oder eben Grinden) einer einzigen Mission - wie der etablierte Rockstar-Insider und Dataminer Tez2 berichtet.

Eine gute Woche für den Kokain-Handel

Diese Woche verdoppelt Rockstar Games das verdiente Geld und die Erfahrungspunkte für die Verkaufsmissionen eures Biker-Unternehmens. Dafür müsst ihr einen Motorrad-Club besitzen, in GTA Online die Rolle des MC (also Präsidenten des Clubs) übernehmen und im besten Fall ein paar verbündete Mitspieler an eurer Seite wissen.

Mit den aktuellen Boni fällt dabei der Verkauf von Kokain besonders lukrativ aus: Wer es schafft, eine vollständige Drogenladung abzuliefern und zu verkaufen, kann bis zu 900.000 GTA-Dollar im Zuge einer einzigen Mission verdienen. Wer diese Woche also die Biker Sell Missions grindet, kann sich damit schnell seinen Kontostand in die Höhe treiben - normalerweise bringt der Kokainhandel nur 420.000 GTA Dollar pro verkaufte Lieferung.

Spieler, die mit dem MC-Geschäft noch nicht vertraut sind, sollten jedoch beachten: Um Kokain als Clubpräsident verkaufen zu können, müsst und solltet ihr zuerst in euer Clubhaus, euer Lager und in eure Crew investieren. Ansonsten können dabei schnell andere Spieler und auch die NPCs von GTA Online zur Plage werden, da ihr ein leichtes Ziel für sie werdet.

Welche Boni und Rabatte gibt es diese Woche?

dreifache GTA-Dollar und RP auf Deadline Adversary Mode

doppelte GTA-Dollar und RP auf Stuntrennen

doppelte GTA Dollar und RP auf Biker Sell Missions

Rabatte auf Fahrzeuge & Motorräder

Premium- und Zeitrennen

Supercar GP1 als Hauptgewinn im Casino

Diese Woche habt ihr im Casino von GTA Online die Möglichkeit, den Supersportwagen GP1 als Podiumsfahrzeug zu gewinnen und (hoffentlich) kostenlos mit nach Hause zu fahren. Das Auto kostet regulär 1.260.000 GTA-Dollar - ihr habt einmal täglich die Möglichkeit, am Glücksrad des Diamond Casino in Los Santos zu drehen und den GP1 umsonst zu bekommen.

Rabatte für Twitch-Prime-Abonnenten

Die Boni und Rabatte für Twitch-Prime-Abonnenten von GTA Online bleiben diese Woche unverändert. Um darauf Zugriff zu bekommen, müsst ihr euer Twitch-Prime-Konto mit eurem Account des Rockstar Social Clubs vernküpfen: