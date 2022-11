GTA Online: Drei mächtige Fahrzeuge, die zum Black Friday massiv reduziert sind

Wollt ihr euch in GTA Online was gönnen und gleichzeitig Geld sparen, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen: Zum Black Friday 2022 veranstaltet Rockstar abermals einen Ingame-Sale, bei dem ihr ein paar der teuersten und besten Fahrzeugen viel günstiger als sonst bekommt. Doch welche lohnen sich besonders? Wir haben drei Tipps für euch herausgepickt.

Ihr braucht Moneten? Falls ihr die kommenden Tage noch ein wenig Geld für den Black Friday 2022 scheffeln wollt, dürfte euch unser Guide zu dem Thema weiterhelfen: Wir haben ein paar Methoden für euch parat, wie ihr in GTA Online besonders schnell und effizient an Geld kommt:

Wann findet der Black Friday 2022 in GTA Online statt?

In GTA Online habt ihr vom 25. bis 28. November die Möglichkeit, von den Black Friday-Deals 2022 Gebrauch zu machen.

Welche drei Black Friday-Deals empfehlen wir euch?

Imponte Deluxo

Regulärer Preis: 3.550.000 bis 4.721.500 GTA-Dollar

3.550.000 bis 4.721.500 GTA-Dollar Wie viel Rabatt gibt es? 50 Prozent

50 Prozent Black Friday-Preis: 1.775.000 bis 2.360.740 GTA-Dollar

1.775.000 bis 2.360.740 GTA-Dollar Wo kann ich den Deluxo kaufen? Warstock Cache & Carry

Was macht den Deluxo so gut? Der Nostalgie-Charme des Deluxos sollte bereits Grund genug sein, um mehrere Millionen in das an den echten Delorean aus Zurück in die Zukunft angelehnte Auto zu investieren. Der Deluxo kann aber weitaus mehr: Dank seiner Flugfähigkeit eignet sich dieses Fahrzeug unheimlich gut dazu, um in der Spielwelt größere Distanzen zurückzulegen und dafür per Knopfdruck in den Himmel zu steigen.

Solltet ihr es mal mit anderen Spielern zu tun bekommen, müsst ihr ebenfalls nicht verzagen: So verfügt der Deluxo über eine stattliche Panzerung, die sogar mehrere Raketentreffer verkraftet. Ebenso könnt ihr das fliegende Auto selbst mit zielsuchenden Raketen ausstatten, die mit euren Zielen kurzen Prozess machen.

Beachtet dabei jedoch: Um den Deluxo damit auszurüsten, benötigt ihr eine Mobile Einsatzzentrale oder eine Avenger mit entsprechender Fahrzeugwerkstatt. Zumindest die Letztere ist zum Black Friday in GTA Online ebenfalls im Preis reduziert - wenn ihr einen Deluxo in Topform wollt, ist jetzt die vielleicht beste Gelegenheit dazu.

Wie schalte ich den reduzierten Preis frei? Wollt ihr beim Deluxo doppelt sparen, könnt ihr gleichzeitig vom Black Friday-Rabatt und dem reduzierten Preis Gebrauch machen. Letzteren schaltet ihr über den ersten Akt des Doomsday Heists frei, den ihr in eurer Basis starten könnt. Habt ihr Lauschangriff abgeschlossen, kostet der Deluxo eine knappe Million weniger.

Pegassi Oppressor Mk2

Regulärer Preis: 2.925.000 bis 3.890.250 GTA-Dollar

2.925.000 bis 3.890.250 GTA-Dollar Wie viel Rabatt gibt es? 50 Prozent

50 Prozent Black Friday-Preis: 1.462.500 bis 1.945.125 GTA-Dollar

1.462.500 bis 1.945.125 GTA-Dollar Wo kann ich die Oppressor Mk2 kaufen? Warstock Cache & Carry

Was macht die Oppressor Mk2 so gut? Dieses fliegende Raketenmotorrad wird von GTA Online-Spielern gleichermaßen gefürchtet und gehasst. Die Oppressor Mk2 verfügt nämlich aufgemotzt über zielsuchende Raketen und Abwehrmaßnahmen und ist in den Händen eines geübten Spielers eine tödliche Gefahr. Entsprechend beliebt ist das Motorrad bei Griefern und Trollen, ihre praktikablen Vorteile kann man der Oppressor Mk2 jedoch keineswegs absprechen.

Im Zuge des Criminal Enterprises-Updates wurde das Fahr- und Flugzeug zwar generft, das macht sie jedoch nicht weniger nützlich. Wer alles aus der Oppressor Mk2 herausholen möchte, braucht aber einen mindestens 1.375.000 GTA-Dollar teuren Terrorbyte mit der entsprechenden Tuningwerkstatt und dafür wiederum einen Nachtclub. Das treibt die Kosten natürlich in die Höhe, solltet ihr beides noch nicht besitzen.

Wie schalte ich den reduzierten Preis frei? Auch die Oppressor Mk2 lässt sich (noch) günstiger erwerben, wenn ihr etwas Vorarbeit leistet. Um den Preis des fliegenden Raketenmotorrads zu reduzieren, müsst ihr einen Terrorbyte kaufen und damit fünf Kundenaufträge absolvieren, schon spart ihr euch eine knappe Million GTA-Dollar.

Pegassi Toreador

Regulärer Preis: 3.660.000 GTA-Dollar

3.660.000 GTA-Dollar Wie viel Rabatt gibt es? 50 Prozent

50 Prozent Black Friday-Preis: 1.830.000 GTA-Dollar

1.830.000 GTA-Dollar Wo kann ich den Toreador kaufen? Warstock Cache & Carry

Was macht den Toreador so gut? Der Toreador ist der bessere Stromberg. Soll heißen: Ihr könnt mit dem Sportwagen unter Wasser tauchen und eure Gegner mit zielsuchenden Raketen ins Visier nehmen. Im Gegensatz zum Stromberg verfügt der Toreador außerdem über einen Nitroschub-Funktion und eine wesentlich stärkere Panzerung, die mehrere Raketentreffer verkraftet.

Dass der Toreador sogar in Heists verwendet werden kann, rundet das Komplettpaket zusätzlich ab. Einziger Wermutstropfen: Die exzessiven Glasscheiben des Toreadors sind nicht kugelsicher. Hütet euch also vor geübten Schützen und schaltet NPC-Gegner besser aus, bevor sie euch aus eurem sündhaft teuren Gefährt rausschießen.

Welche Rabatte gibt es zum Black Friday 2022 noch?

Das gibt es ebenfalls reduziert: Habt ihr noch mehr Geld zu erübrigen, bietet euch GTA Online zum Black Friday 2022 mehr als genug Möglichkeiten, euer Bares loszuwerden. Neben unseren drei Empfehlungen könnt ihr eure erspartes Geld ebenfalls in die folgenden Angebote investieren:

Angebote mit 50 Prozent Rabatt

Angebote mit 40 Prozent Rabatt

Die wichtigsten Infos zu GTA Online

Mit The Criminal Enterprises erschien im Sommer 2022 das bisher letzte Update für GTA Online, welches neue Autos, Waffen und vor allem Komfortverbesserungen brachte. Seitdem ist der Multiplayer-Modus von GTA 5 für Singleplayer-Fans so spannend wie nie. Warum genau, erkläre ich euch in meiner ausführlichen Kolumne zu dem Thema:

Ende 2022 dürfte dann das nächste Update für GTA Online anstehen. Darüber, was uns da erwartet, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nur spekulieren. Sobald wir mehr wissen, erfahrt ihr das natürlich bei uns.