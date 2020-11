GTA Online startet großen Black Friday Sale - was lohnt sich?

Der Rabatt-Wahnsinn am Black Friday macht selbst vor GTA Online nicht Halt: Zur Feier des Tages gibt es im Multiplayer-Modus von Grand Theft Auto 5 einige der besten und teuersten Fahrzeuge stark reduziert. So gibt es zum Beispiel den Terrorbyte für 70 Prozent günstiger, während die verhasste Oppressor Mk II aktuell nur die Hälfte kostet.

Wir liefern euch alle Infos zum Black-Friday-Sale von GTA Online, den sonstigen Boni und Rabatten der Woche und welche Angebote sich besonders rentieren.

Black Friday Sale in GTA Online

Die wichtigsten Infos

Wie lange läuft der Sale? Der Black Friday Sale von GTA Online läuft nur ein paar Tage: Ihr habt vom 27. bis zum 30. November 2020 Zeit, euch ein paar der teuersten Flug- und Fahrzeuge von GTA Online zu einem recht günstigen Preis zu sichern.

Muss ich auf Echtgeld zurückgreifen? Nein, sämtliche Inhalte von GTA Online könnt ihr mit der Ingame-Währung GTA-Dollar kaufen. Zwar gibt es definitiv sehr teure Inhalte, die etwas mehr Grind erfordern, allerdings ist dafür kein Griff zu den Sharkcards notwendig, die echtes Geld kosten.

Dass die Ingame-Monetarisierung aber dennoch nicht ganz unproblematisch ist, thematisieren wir in einem Artikel zu den größten Baustellen des Spiels:

27 2 Mehr zum Thema 7 Probleme, die GTA Online in den Griff kriegen muss

Alle Angebote im Überblick

Die folgenden Flug- und Fahrzeuge von GTA Online sind im Zuge des Black Friday Sales für kurze Zeit stark reduziert. Dabei haben wir die regulären Preise gelistet - nicht die reduzierte, die ihr abhängig vom Fahrzeug durch bestimmte Ingame-Voraussetzungen freischalten könnt.

Welches Angebot rentiert sich besonders?

Falls ihr euch fragt, bei welchem Angebot ihr am besten zuschlagen solltet, haben wir zwei heiße Tipps auf Lager!

Terrorbyte

Der Terrorbyte ist für CEOs oder Biker-Präsidenten von GTA Online unabdinglich - aber zum regulären Preis ganz schön teuer: Fast 3,5 Millionen GTA-Dollar müsst ihr für den Laster hinlegen, der aktuell um 70 Prozent im Preis reduziert ist.

Was macht den Terrorbyte so nützlich? Im Endeffekt sammelt der Terrorbyte all eure Geschäfte als CEO und Club-Präsident in einer Wagenfläche: Ihr könnt euch lästige Fahrwege zu Büros oder Clubs sparen, Verbündete von eurem Truck aus rekrutieren und ebenfalls Missionen starten. Der Terrorbyte selbst ist natürlich auch mobil und ihr könnt ihn über das Interaktionsmenü oder den Mechaniker an euren Aufenthaltsort bestellen.

Den Terrobyte selbst könnt ihr mit zusätzlichen Upgrades modifizieren (die aktuell ebenfalls um 70 Prozent im Preis reduziert sind) und so beispielsweise die Oppressor Mk II mit zielsuchenden Raketen ausrüsten. Falls ihr also aktuell den Terrorbyte nicht besitzt, ist jetzt der beste Zeitpunkt, sich einen zuzulegen.

Oppressor Mk II

Viele Spieler lieben sie, die meisten hassen sie: Die Oppressor Mk II gehört gleichzeitig zu den am meisten genutzten, aber auch am meisten gefürchtetsten Fahrzeugen von GTA Online. Immerhin zählt das fliegende Raketenmotorrad zu den tödlichsten und übermächtigsten Fahrzeugen des gesamten Spiels.

Was macht die Oppressor Mk II so nützlich? Die Oppressor Mk II ist ein Motorrad, das fliegt und dank Upgrades über zielsuchende Raketen verfügen kann. Andere Spieler haben geübten Piloten nur wenig entgegenzusetzen - was natürlich nur zum schlechten Ruf der Oppressor beiträgt. Denn die Mk II ist besonders bei Trollen und Griefern beliebt.

Allerdings spielt die Oppressor bei Verkaufsmissionen oder einfach nur als besonders effizientes Fortbewegungsmittel und starke Waffe gegen NPCs eine wichtige Rolle: Aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit, Wendigkeit und dem zerstörerischen Raketenwerfer sollte sich niemand wundern, dass die Oppressor Mk II in GTA Online so beliebt ist.

Diese Boni und Rabatte gibt es außerdem

Unabhängig vom Black Friday Sale gibt es in GTA Online jetzt die folgenden wöchentlichen Boni und Rabatte, die etwas länger verfügbar sind, als sonst: bis zum 9. Dezember 2020 - wahrscheinlich in Vorbereitung auf das am 15. Dezember 2020 kommende neue Update: The Cayo Perico Heist.

47 3 Mehr zum Thema GTA Online: Alle Infos zum Solo-Heist mit komplett neuer Map

Die neuen wöchentlichen Boni in GTA Online

dreifache GTA-Dollar und RP auf Gegner-Modus Deadline

dreifache GTA-Dollar und RP auf Spielmodi King of the Hill

doppelte GTA-Dollar und RP auf Open-Wheel-Rennen

kostenloser Login-Bonus: T-Shirt Nagasaki White and Red

Die neuen wöchentlichen Rabatte in GTA Online

40 Prozent auf Garagen

40 Prozent auf Nachtclubs

30 Prozent auf Nachtclub-Upgrades und -Modifikationen

40 Prozent auf Annis RE-7B

30 Prozent auf Große Spezialfracht-Lagerhäuser

30 Prozent auf Ocelot R88

30 Prozent auf Dinka Vindicator

30 Prozent auf Western Rampant Rocket

30 Prozent auf Shitzu Hakuchou Drag

Premium- und Zeitrennen

Premium-Rennen: Eight Figure Bonus

Zeitrennen: Up-n-Atom

RC-Zeitrennen: Construction Site II

Formel-1-Rennwagen als Podiumsfahrzeug im Casino

Bei dem aktuellen Podiumsfahrzeug im Diamond Casino Resort von Los Santos handelt es sich um den Benefactor BR8 - einen Formel-1-Rennwagen, der regulär satte 3.400.000 GTA-Dollar kostet. Den BR8 könnt ihr gewinnen, indem ihr einmal täglich im Casino am Glücksrad dreht.

Boni und Rabatte für Nutzer von Prime Gaming

Habt ihr ein Rockstar-Social-Konto mit eurem Prime-Gaming-Account verbunden, könnt ihr diese Woche weiterhin auf die folgenden Boni und Rabatte zurückgreifen: