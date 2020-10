Diese Woche ist eine gute Woche für die Autoliebhaber von GTA Online: Rockstar reduziert bis zum 15. Oktober 2020 sämtliche Garagen des Multiplayer-Modus von Grand Theft Auto 5 im Preis. Außerdem das aktuelle Podiumsfahrzeug ein echtes Highlight: Einen der besten und teuersten Sportwagen könnt ihr kostenlos nach Hause fahren - sofern ihr viel Glück habt.

Garagen-Schnäppchen für Autosammler

Wer GTA Online schon ein ganzes Weilchen spielt, der dürfte das folgende Problem kennen: Irgendwann geht einem der Stellplatz für die vielen, vielen Fahrzeuge aus, die es im Spiel zu kaufen gibt. Umso praktischer, dass Rockstar aktuell sämtliche Garagen des Multiplayer-Modus um 40 Prozent im Preis reduziert.

Garagen sind in der Regel nicht billig: Vor allem die Garagen des Arena Workshops, der Nachtclubs oder der CEO-Büros gehen ins Geld. Die Stellplätze für Autos kosten teilweise nur ein paar hunderttausend, können aber auch in die Millionen gehen. Wer also mehr Platz für seine zahlreichen fahrbaren Untersätze benötigt, sollte jetzt sein Erspartes darin investieren.

61 4 Mehr zum Thema GTA Online erscheint 2021 als separates Spiel mit neuen Inhalten

(Fast) ein Lamborghini als Podiumsfahrzeug

Ebenso spannend ist das aktuelle Podiumsfahrzeug von GTA Online: Bis in die kommende Woche habt ihr jetzt einmal täglich die Möglichkeit, mit viel Glück den Tigon kostenlos mit nach Hause zu fahren. Dafür müsst ihr lediglich am Glücksrad im Diamond Casino Resort drehen und habt eine Chance von 1:20, den Tigon zu gewinnen.

Auch wenn der Tigon der fiktiven Marke an Lamborghini angelehnt ist, erinnert das Fahrzeug zumindest optisch eher an einen Ferrari. Unabhängig davon gehört der Tigon aufgrund seiner Leistung zu den besten und auch teuersten Sportwagen von GTA Online: Regulär müsst ihr 2.310.000 GTA-Dollar für den Tigon blechen.

Welche Boni und Rabatte gibt es diese Woche?

dreifache GTA-Dollar und -RP auf Verwandlungsrennen

dreifache GTA-Dollar und -RP Bodyguard- und Associates-Gehälter

doppelte GTA-Dollar und-RP auf Kontaktmissionen

Rabatte auf Garagen, Apartments und Laser-Waffen

40 Prozent auf Casino Penthouse-Garagen

40 Prozent auf Spielhallen-Garagen

40 Prozent auf Nachtclub-Garagen

40 Prozent auf Garagen des Arena Workshops

40 Prozent auf Büro-Garagen

40 Prozent auf Garagen des Mobile Operations Center (MOC)

40 Prozent auf Dynasty-8-Garagen

40 Prozent auf High-End-Apartments

40 Prozent auf Laserwaffen (Up'N'Atomizer, Unholy Hellbringer, Widowmaker)

Rabatte auf Fahr- und Flugzeuge

Premium- und Zeitrennen

16 1 Mehr zum Thema Gerücht: Schüttet der neue Heist von GTA Online mehr Geld denn je aus?

Zusätzliche Rabatte und Boni für Twitch-Prime-Abonnenten

Um Zugriff auf die zusätzlichen Rabatte und Boni zu bekommen, müsst ihr euer Twitch-Prime-Konto mit eurem Account des Rockstar Social Club verknüpfen. Damit winken euch diese Woche die folgenden aktuellen Belohnungen: