In GTA Online habt ihr jetzt die Chance, steinreich zu werden

Funkelnde Diamanten spiegeln sich verheißungsvoll in unseren gierigen Augen: GTA Online stellt die neuesten Boni vor und verspricht, dass sich der große Casino-Heist in dieser Woche ganz besonders lohnt.

Dass ihr als Beute des Raubüberfalls die wertvollen Edelsteine erhaltet, geschieht diese Woche mit erhöhten Chancen. Alles über diese Gelegenheit und alle weiteren Inhalte, die in dieser Woche lohnenswert sind, lest ihr hier!

Verbesserte Chance auf Diamant-Beute

Gute Zeiten für virtuelle Räuber, die Diamanten droppen wieder im Diamond Casino Heist. Statt wie zuvor mit einer Wahrscheinlichkeit von 15 Prozent vorzukommen, habt ihr jetzt 18 Prozent Chance auf Diamanten als Loot.

Auch die anderen Wahrscheinlichkeiten teilte der Insider Tez2 auf Twitter:

eine etwa 36-prozentige Chance auf Bargeld (Wert: 2.115.000 GTA-Dollar)

eine etwa 27-prozentige Chance auf Kunst (Wert: 2.350.000 GTA-Dollar)

eine etwa 18-prozentige Chance auf Gold (Wert: 2.585.000 GTA-Dollar)

eine etwa 18-prozentige Chance auf Diamanten (Wert: 3.290.000 GTA-Dollar)

Welche Boni & Rabatte gibt es diese Woche?

Kostenloser Login-Bonus

Wer sich in dieser Woche in GTA Online einloggt, erhält als Belohnungen eine Hose und ein Oberteil im Stil von Lemon Sports.

Doppelte Erfahrung und Geld

Doppelte GTA-Dollar und RP winken bei folgenden Spielweisen und Modi:

Land Grab Adversary Mode

Business Battles

Bunker Sell Missions

Rabatte auf Bunker und Renovierungen

Auf alle Bunker und Raumumgestaltungen erhaltet ihr in dieser Woche 40 Prozent Rabatt.

Rabatte auf Autos & Flugzeuge

50 Prozent Rabatt:

Torero

Swinger

Savestra

190z

Stirling GT

Rapid GT

Classic Mamba

Infernus Classic

Z-Type

Viseris

40 Prozent Rabatt:

Ardent

Weaponized Tampa

30 Prozent Rabatt:

Zentorno

25 Prozent Rabatt:

Youga Classic 4x4

Landstalker XL

Premium- und Zeitrennen

Premiumrennen: Down the Drain

Down the Drain Zeitrennen: El Burro Heights

El Burro Heights RC-Zeitrennen: Vespucci Beach

Schicker Sportwagen als Hauptgewinn im Casino

Wer diese Woche in GTA Online am Glücksrad dreht, hat die Chance auf einen Coquette D10. Das sportliche Auto ist der aktuelle Podiumsgewinn. Wie das Vehikel in der Sonne aussieht, seht ihr hier. Wir wünschen euch viel Glück!