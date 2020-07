2020 wird ein großes Jahr für virtuelle Gangster: Rockstar kündigt im Newsletter an, dass GTA Online in diesem Jahr ein riesiges Update erwartet. So groß sogar, dass es bisherige Patches in den Schatten stellt und das »bisher größte Update« für das MMO wird.

Was steckt drin?

Neuer Heist: Als einzige Info, worum es sich in puncto Content genau handelt, sprechen die Entwickler von einem neuen Raubüberfall (Heist) in GTA Online, der einen »komplett neuen Ort« spielbar macht. Heists sind großangelegte, mehrteilige Missionen für bis zu vier Spieler.

Welcher neue Ort? Ob es sich um eine neue Location in Los Santos oder ein abseits gelegenes Gebiet handelt, bleibt völlig offen. Das gleiche gilt für die Frage, ob wir die neue Örtlichkeit auch abseits des Heists bereisen können.

Denkbar wäre ein zuvor geschlossenes Gebäude, wie es beim Casino-Heist ähnlich der Fall war. Oder aber euch erwartet eine abgelegene Location aus dem Hauptspiel, wie das verschneite, dem realen Kanada nachempfundene North Yankton. Offiziell halten sich die Entwickler noch bedeckt.

Zumindest aber können sich die Spieler in Kürze auf etwas frischen Wind in Los Santos einstellen.

Wegverpflegung: Bis der Riesen-Patch eintrifft, sorgen kleinere Updates für Unterhaltung. Rockstar kündigt bereits für die nähere Zukunft ein Sommer-Update für GTA Online an. Die Neuerungen hier bestehen aus einem »breiten Mix aus verschiedenen Inhalten der zahlreichen Aktivitäten des Spiels«. Auch hier bleiben die Infos eher vage, die Formulierung lässt neue Playlists vermuten.

Release-Termin noch offen: Das Sommer-Update für GTA Online hat noch keinen genauen Release-Termin. Allerdings dauert es vermutlich nicht mehr lange, da Rockstar erklärt, dass es »bereits in den Startlöchern« steht.

Auch der Wildwest-Bruder Red Dead Online fährt ein großes Sommer-Update auf. Dieser Patch hat schon ein Release-Datum - und zwar bereits kommende Woche.

Bis dahin möchten wir gern von euch erfahren, was ihr euch für ein GTA 6 am dringendsten wünscht. Nehmt gerne an unserer Community-Umfrage teil, damit wir wissen, was euch umtreibt.