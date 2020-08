Rockstar will GTA Online im Spätsommer mit einem Schwung neuer Inhalte frisch halten. Im Blogpost kündigt der Entwickler ein großes Update an, das unter anderem neue Koop-Missionen für eure Superyacht und ein Dutzend neue Autos enthält.

Der Patch lässt nicht lange auf sich warten: Am 11. August geht das Los Santos Summer Special live.

Neue Yacht-Missionen

Das große Aushängeschild des Sommer-Updates für GTA Online sind die neuen Koop-Missionen, die ihr von eurer Yacht startet. Hier könnt ihr entweder allein oder mit drei Freunden diversen Aktivitäten nachgehen.

Darunter findet ihr spannende Beschäftigungen wie Tiefseetauchen oder »Action auf hoher See«. Mehr Details zu den neuen Missionen verriet Rockstar noch nicht.

Mehr Action auf den Straßen

In den sogenannten Business Battles sollen CEOs in GTA Online eine neue Herausforderung finden. Die finden an »überraschenden Orten« statt, wie Rockstar verheißungsvoll anmerkt. Bereits zuvor war von »neuen Orten« die Rede, die bislang nicht in GTA Online spielbar waren. Dies dürfte sich aber vielmehr auf den kürzlich angekündigten neuen Heist beziehen.

Außerdem finden im Diamond-Casino beim Los Santos Summer Special verschiedene PvP-Modi statt. Ihr könnt euch also zwischen Glanz und Glamour ordentlich gegenseitig auf die Mütze geben.

Zahlreiche neue Karossen & Rennstrecken-Editor

Die Ingame-Websites der Autohändler bekommen Nachschub. Mehr als »ein Dutzend« neue Fahrzeuge stehen nach dem Update zum Kauf zur Verfügung. Darunter findet ihr Sportwagen, Geländewagen und auch Vehikel vom Typ »Open Wheel«.

Letztere dürft ihr bei neuen Open-Wheel-Rennen auf die Probe stellen. Für eben jenen Modus kommt außerdem ein neuer Strecken-Editor für GTA Online hinzu, der euch eigene Kurse designen lässt.

Patches und Fixes kommen ebenfalls

Hinzu kommen einige Fehlerbehebungen am Spiel selbst, die Rockstar aber nicht näher beleuchtet. Nach neuen Komfortverbesserungen für Red Dead Redemption 2 und Red Dead Online greift Rockstar also auch Probleme, Bugs und Glitches von GTA 5 und GTA Online an. Welche genau damit repariert werden, zeigt sich aber erst am 11. August 2020, sobald das Los Santos Summer Special live geht.