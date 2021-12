Rockstar hat mit The Contract sein neuestes Update für GTA Online angekündigt. Die kostenlose Erweiterung soll noch im Dezember für den Multiplayer-Modus von Grand Theft Auto 5 erscheinen und neue Missionen, Waffen und Autos bringen. In der folgenden Übersicht liefern wir euch alle Infos zu Release und Inhalt von The Contract - wo ganz nebenbei übrigens Dr. Dre eine tragende Rolle spielt und Franklin aus der Singleplayer-Story zurückkehrt.

Falls ihr euch vor der Veröffentlichung der Erweiterung noch ein Geldpolster zulegen wollt, können wir euch weiterhelfen. Denn natürlich wird das Contract-Update wieder zahlreiche Gelegenheiten bieten, viele GTA-Dollar loszuwerden. Werft also vielleicht schon mal jetzt einen Blick in unseren Geld-Guide zu GTA Online:

27 2 Mehr zum Thema So verdient ihr in GTA Online schnell Geld

Release: Wann erscheint The Contract?

The Contract erscheint am 15. Dezember 2021. Eine genaue Release-Uhrzeit gibt es aktuell nicht. Erfahrungsgemäß werden neue Updates für GTA Online in der Regel im Laufe des Vormittags freigeschaltet, demnach dürftet ihr gegen 11 Uhr deutscher Zeit loslegen können.

Der erste Trailer zu The Contract: Natürlich hat Rockstar bereits einen ersten Trailer zu The Contract veröffentlicht. Einen konkreten Eindruck von der anstehenden Erweiterung für GTA Online bekommt ihr im folgenden Video:

Neuer Content: Was für Inhalte bringt The Contract?

Das neue Dezember-Update für GTA Online bringt eine Reihe frischer Inhalte, die wir in der folgenden Liste für euch aufgereiht haben. Sobald es zusätzliche Details zu der Erweiterung gibt, werden wir die Infos natürlich vertiefen.

Franklin Clinton kehrt zurück: Spieler von GTA Online erfahren endlich, wie es nach der Singleplayer-Kampagne von GTA 5 mit Franklin weiterging - neben Michael und Trevor eine der Hauptfiguren. Franklin hat sich wohl von der kriminellen Unterwelt von Los Santos verabschiedet und eine Karriere in der Musikbranche gestartet. Sein Kumpel Lamar und der Hund Chop lassen sich ebenfalls blicken.

Spieler von GTA Online erfahren endlich, wie es nach der Singleplayer-Kampagne von GTA 5 mit Franklin weiterging - neben Michael und Trevor eine der Hauptfiguren. Franklin hat sich wohl von der kriminellen Unterwelt von Los Santos verabschiedet und eine Karriere in der Musikbranche gestartet. Sein Kumpel Lamar und der Hund Chop lassen sich ebenfalls blicken. Neue Story: Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Eröffnungsszene des Cayo Perico Heists, in dem der Rapper bereits einen Auftritt hatte? In The Contract helft ihr Dr. Dre (ja, dem echten) dabei, seine unveröffentlichte Musik wiederzufinden, die wohl in falsche Hände geraten ist. Der Musiker DJ Pooh ist dabei auch mit von der Partie.

Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Eröffnungsszene des Cayo Perico Heists, in dem der Rapper bereits einen Auftritt hatte? In The Contract helft ihr Dr. Dre (ja, dem echten) dabei, seine unveröffentlichte Musik wiederzufinden, die wohl in falsche Hände geraten ist. Der Musiker DJ Pooh ist dabei auch mit von der Partie. Neue Missionen: Um die Musik von Dr. Dre zurückzuerlangen, verschlägt es uns in die Straßen von Los Santos, dekadente Villen, die Bürogebäude des FIB und mehr. Wie Missionen viele es geben wird und wie die konkret ausfallen, lässt sich aktuell nicht sagen. Ob es einen neuen Heist gibt, ist ebenfalls nicht bekannt.

Um die Musik von Dr. Dre zurückzuerlangen, verschlägt es uns in die Straßen von Los Santos, dekadente Villen, die Bürogebäude des FIB und mehr. Wie Missionen viele es geben wird und wie die konkret ausfallen, lässt sich aktuell nicht sagen. Ob es einen neuen Heist gibt, ist ebenfalls nicht bekannt. Neue Immobilie? Dass es eine neue Immobilie gibt, geht aus den aktuellen Infos zu The Contract nicht explizit hervor - es ist aber durchaus wahrscheinlich. Bisher lieferte so gut wie jedes Update eine neue Immobilie, welche dann die Basis für entsprechende Missionen darstellte. Wir gehen stark davon aus, dass es sich diesmal um eine Agentur handelt.

Dass es eine neue Immobilie gibt, geht aus den aktuellen Infos zu The Contract nicht explizit hervor - es ist aber durchaus wahrscheinlich. Bisher lieferte so gut wie jedes Update eine neue Immobilie, welche dann die Basis für entsprechende Missionen darstellte. Wir gehen stark davon aus, dass es sich diesmal um eine Agentur handelt. Neue Waffen : Mit dem Compact EMP Launcher und der Stun Gun landen zwei neue Waffen in GTA Online. Ob The Contract noch mehr liefert, ist aktuell nicht bekannt.

: Mit dem Compact EMP Launcher und der Stun Gun landen zwei neue Waffen in GTA Online. Ob The Contract noch mehr liefert, ist aktuell nicht bekannt. Neue Autos : Mit dem Enus Jubilee und dem Dewbauchee Champion sind schon mal zwei neue Autos von The Contract bekannt. Wie viele neue es Fahrzeuge insgesamt geben wird, wissen wir aktuell nicht.

: Mit dem Enus Jubilee und dem Dewbauchee Champion sind schon mal zwei neue Autos von The Contract bekannt. Wie viele neue es Fahrzeuge insgesamt geben wird, wissen wir aktuell nicht. Neuer Radiosender: Zu guter Letzt soll GTA Online nicht nur um einen neuen Radiosender erweitert werden, ebenfalls sind Updates von bereits bestehenden geplant. Diesbezüglich müssen sich Fans aber noch auf weitere Infos gedulden.

GTA Online: Bilder aus dem The Contract-Update ansehen

Preis: Wie viel kostet die neue Erweiterung?

Kein kostenpflichtiges Update: Die Erweiterungen für den Multiplayer-Modus von GTA 5 setzen keine Echtgeldzahlung voraus. Allerdings müsst ihr euch die neuen Inhalte von The Contract mit eurem Ingame-Vermögen leisten können.

Zugang zu den neuen Missionen, Waffen und Autos bekommt ihr also, wenn ihr genügend GTA-Dollar auf dem virtuellen Mazebank-Konto habt. Theoretisch könnt ihr dafür natürlich auf die kostenpflichtigen Shark-Cards zurückgreifen, um eure Erspartes aufzustocken, GTA Online bietet euch aber genug Möglichkeiten, GTA-Dollar einfach zu erspielen.

Die aktuell beste Möglichkeit dafür stellt zweifelsohne der Cayo Perico Heist dar, mit dem ihr in circa 90 Minuten mehr als eine Million GTA-Dollar machen könnt. Wie ihr das alleine und ohne Mitspieler anstellt, erklären wir euch in unserem Solo-Guide zu dem Raubüberfall:

8 1 Mehr zum Thema So macht ihr im Cayo Perico Heist solo maximale Beute

Was haltet ihr von der Ankündigung der neuen Erweiterung für GTA Online: Machen euch der Trailer und die ersten Infos Lust auf mehr oder lassen euch die erstmal kalt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!