GTA Online: Wird Fixers das nächste Update? Insider liefert neue Infos

Bei GTA Online lautet die Devise: Nach dem Update ist vor dem Update. Und nachdem im Juli mit Tuners das letzte erschien, dürfte sich der ein oder andere Fan fragen, wie es jetzt weitergeht und ob 2021 noch ein Update erscheint. Wenn man einem etablierten Insider Glauben schenken darf, dann vielleicht mit Fixers .

Im folgenden Artikel liefern wir euch alle potenziellen Infos zur nächsten Erweiterung für GTA Online, was das mit Dr. Dre zu tun hat und wann neue Inhalte erscheinen könnten. Solltet ihr euch schon jetzt finanziell auf das nächste Update vorbereiten wollen, haben wir einen heißen Tipp für euch: In unserem Geld-Guide verraten wir euch, wie ihr 2021 schnell an viele GTA-Dollar kommt.

Fixers soll Tuners fortsetzen

Los Santos Tuners war aufgrund seiner vielfältigen Inhalte nicht nur eines der besten, sondern auch eines der erfolgreichsten Updates für GTA Online. Es bescherte dem Multiplayer-Modus von GTA 5 nicht nur eine ganze Palette neuer Autos und Tuning-Möglichkeiten, sondern ebenso acht Heist-ähnliche Aufträge und eine Handvoll Komfortverbesserungen.

So könnte es weitergehen: Dem etablierten Insider Tez2 zufolge könnte die nächste Erweiterung für GTA Online genau darauf aufsatteln. Den Quellen des Rockstar-Experten zufolge soll das Update auf den Namen Fixers hören und könnte mehr Aufträge im Stil von Tuners liefern.

In Kombination mit den potenziellen Infos, die Tez2 zuvor ans Tageslicht förderte, dürfte bei der kommenden Erweiterung mehr Musik und vielleicht sogar die Nachtclubs von Los Santos im Fokus stehen. Die Vermutung liegt nahe, dass die 2018 erschienenen Immobilien wieder eine größere und weniger passive Rolle zugesprochen bekommen.

Dass GTA Online in diese Richtung geht, würde im Anbetracht von Rockstars jüngsten Bemühungen im Musikbusiness Sinn ergeben: Im Mai 2021 gründete der Entwickler immerhin ein hauseigenes Musiklabel, Songs von CircoLoco landeten mit Tuners bereits im Spiel.

Was Dr. Dre mit GTA Online zu tun hat

Dr. Dre könnte in Fixers eine wichtige Rolle spielen: Schon Ende Oktober ließ der amerikanische Rapper Snoop Dogg durchblicken, dass er und sein Kumpel Dr. Dre an Musik für Grand Theft Auto arbeiten würden. Damit stellte sich natürlich die Frage, ob für GTA 6 oder GTA 5 beziehungsweise GTA Online.

Da Dr. Dre bereits im Zuge des Cayo Perico Updates auftrat, wirkt es im Anbetracht der vorangegangenen Spekulationen wahrscheinlicher, dass die Musiker in einer kommenden Erweiterung für GTA Online involviert sind.

Rockstar versprach übrigens schon in der Vergangenheit, legale Möglichkeiten zum Geld verdienen in GTA Online auszubauen - nicht unähnlich zur Autowerkstatt von Los Santos Tuners. Und dabei könnte natürlich Dr. Dre - wortwörtlich - ins Spiel kommen.

Es wäre ohnehin nicht das erste Mal, dass sich Rockstar Persönlichkeiten aus der Musikindustrie für Auftritte in GTA Online schnappt: Musiker, wie der jugoslawische DJ Solomun oder die Berliner Gruppe KeineMusik spielten ja im Geschehen des Multiplayer-Modus von Grand Theft Auto 5 kleinere Rollen.

Release im Herbst/Winter 2021 durchaus denkbar: Aktuell gibt es keine offiziellen Informationen dazu, ob 2021 noch ein Update für GTA Online erscheint. Im Anbetracht der Release-Muster vorangegangener Erweiterungen wäre es aber durchaus wahrscheinlich: So gut wie jeden Winter der letzten Jahre erschienen mal kleinere, mal größere Updates - zuletzt der Cayo Perico Heist im Dezember 2020.

Es wäre also allemal naheliegend, dass uns noch diesen Winter neue Inhalte für GTA Online erwarten. Tez2 sprach jedoch eine Warnung aus: Weil sich Rockstar wohl momentan auf Patches und Fixes für GTA: The Trilogy - The Definitive Edition konzentriert, ist eine Verspätung von neuem Content nicht auszuschließen.

Diesbezüglich sollten Fans also erstmal offizielle Infos abwarten - selbst wenn es zu einer Verzögerung kommt, muss die nicht allzu gravierend ausfallen.

Was sonst bei GTA und Rockstar passiert

Erst kürzlich wurden mit GTA: The Trilogy - The Definitive Edition Remaster zu den drei Klassikern GTA 3, Vice City und San Andreas veröffentlicht. Die blieben jedoch weit hinter den Erwartungen von Presse, Spielern und Fans zurück, was sich in internationalen Kritiken und User-Wertungen widerspiegelte.

Mittlerweile hat Rockstar bereits Besserung versprochen und bringt sogar die klassischen Varianten der drei Spiele zurück - zumindest auf dem PC für den Rockstar Games Launcher. Was wir vom aktuellen Zustand der GTA Trilogy halten, könnt ihr in unserem ausführlichen Plus-Test nachlesen:

Welche Erwartungen habt ihr an das nächste Update für GTA Online? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!