Ah Shit, here we go again! - Das denkt sich heute Morgen wohl nicht nur CJ, nachdem er mal wieder von Officer Tenpenny aus dem Auto geschmissen wurde, sondern auch zahlreichen Spielern der GTA Remastered-Trilogy wird dieser Satz durch den Kopf gehen. Denn wer geplant hat, sich beim ersten Kaffee des Tages noch gemütlich ein paar Verfolgungsjagden mit der Polizei zu liefern, schaut in die Röhre.

Gestern Abend kündigte Rockstar via Twitter an, dass man die Server für den Rockstar Games Launcher derzeit offline geschaltet hat, um Wartungsarbeiten durchzuführen. Leider handelt es sich dabei nicht um ein Zeitfenster von ein, zwei Stunden - denn die Server sind noch immer nicht wieder online. Mittlerweile ziehen sich die Wartungsarbeiten also seit fast 12 Stunden hin.

Update 10:00 Uhr: Mittlerweile hat auch Rockstar auf der Server-Status-Website eine neue Mitteilung veröffentlicht. Es dürfte also noch einige Zeit dauern, ehe ihr wieder loslegen könnt:

Was geht, was geht nicht?

Kurz gesagt: Nichts geht derzeit! Die Wartungsarbeiten betreffen leider alle Bereiche, die mit dem Starten, Aktivieren und Updaten eurer Rockstar-Spiele in Verbindung stehen. Das betrifft auch die GTA Remastered-Trilogy, die derzeit wohl von den meisten genervten Spielern gestartet werden möchte.

Die E-Mail eines Support-Mitarbeiters gibt uns auch weitere Informationen, welche Auswirkungen die Server-Downtime genau hat:

Authentifizierung : Wenn ein Rockstar-Spiel gestartet wird, muss eine Authentifizierung erfolgreich stattfinden, es sei denn, ihr habt bereits vorher in weiser Voraussicht in den Offline-Modus geschaltet. Da die Authentifizierung derzeit nicht möglich ist, versagen die Spiele den Start.

: Wenn ein Rockstar-Spiel gestartet wird, muss eine Authentifizierung erfolgreich stattfinden, es sei denn, ihr habt bereits vorher in weiser Voraussicht in den Offline-Modus geschaltet. Da die Authentifizierung derzeit nicht möglich ist, versagen die Spiele den Start. Downloads : Leider kann man wohl aktuell nicht einmal wenigstens den Download der Trilogie oder anderer Titel wie GTA Online oder Red Dead Redemption 2 starten. Wer also gehofft hat, wenigstens die Spieldateien schon mal auf die Festplatte zu schaufeln, ist ebenfalls zum Warten verdammt.

: Leider kann man wohl aktuell nicht einmal wenigstens den Download der Trilogie oder anderer Titel wie GTA Online oder Red Dead Redemption 2 starten. Wer also gehofft hat, wenigstens die Spieldateien schon mal auf die Festplatte zu schaufeln, ist ebenfalls zum Warten verdammt. Cloud Service : Selbst wenn ihr spielen könntet, wäre das nächste Problem eventuell nicht weit. Denn wenn ihr auf den bequemen Cloud Service für eure Spielstände setzt, hättet ihr derzeit auch keinen Zugriff auf eure Dateien.

: Selbst wenn ihr spielen könntet, wäre das nächste Problem eventuell nicht weit. Denn wenn ihr auf den bequemen Cloud Service für eure Spielstände setzt, hättet ihr derzeit auch keinen Zugriff auf eure Dateien. Store: Immerhin eine gute Nachricht, zumindest für eure Geldbörse. Die kann nämlich aktuell noch beruhigt aufatmen, da ihr eh nichts im Rockstar Store einkaufen könnt. Euer Konto wird es euch danken!

So, und was macht ihr jetzt mit eurem Morgen, bevor der Kaffee kalt wird? Hier schreiten wir zur Tat und helfen euch dabei, die Leere zu füllen - nämlich mit ein paar coolen Lesetipps. Vor allem könnte euch interessieren, welche Bugs und Probleme die Neuauflagen von GTA 3, Vice City und San Andreas derzeit noch haben:

