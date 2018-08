Trotz der vielen Proteste und einer öffentlichen Entschuldigung des Filmemachers bleiben die Verantwortlichen von Disney hart und halten an ihrer Entscheidung fest, James Gunn als Regisseur der erfolgreichen Guardians of the Galaxy-Filmreihe wegen Jahre alter, kontroverser Tweets gefeuert zu haben.

Wie das Branchenmagazin Variety berichtet, kam es kürzlich zu einem Treffen mit James Gunn und Disney-Chef Alan Horn, um über eine mögliche Rückkehr des Regisseurs für den geplanten Film Guardians of the Galaxy 3 zu sprechen. Doch auch wenn das Treffen als "zivilisiert und professionell" beschrieben wird, hat es dem Filmemacher nicht geholfen: James Gunn ist raus und bleibt es auch.

Marvel-Chef steht hinter Disneys Entscheidung

Entgegen früheren Berichten, dass sich Marvel-Chef Kevin Feige für eine Rückkehr von James Gunn eingesetzt habe, steht Feige nun offiziell hinter der Entscheidung von Disney. Da hilft es auch nicht, dass sich die komplette Besetzung der Guardians-Filme in einem offenen Brief für die Wiedereinstellung ihres Regisseurs Gunn ausgesprochen haben.

Guardians of the Galaxy 3: Neuer Regisseur gesucht

Inzwischen hat Disney mit der Suche nach einem neuen Regisseur für Guardians of the Galaxy 3 begonnen. Konkrete Namen wurden aber noch nicht genannt.

Laut dem US-Magazin möchte das Studio jedoch das fertige Drehbuch von James Gunn behalten, der ja schon die Vorlagen der beiden ersten Comic-Verfilmungen verfasste. Man darf aber davon ausgehen, dass der neue Regisseur sicherlich seine eigene Ideen zum Film einbringen möchte und somit noch einmal Hand an das Drehbuch legt.

Wie sieht es mit der Besetzung aus?

Spannend bleibt vor allem die Frage, wie es mit der Besetzung des Films weiter geht. Werden alle für den dritten Teil erneut in ihre bekannten Rollen schlüpfen, einschließlich Drax-Darsteller Dave Bautista? Der hatte zuletzt mit seinem Ausstieg aus dem Film gedroht, sollte Disney den Rausschmiß von James Gunn nicht rückgängig machen.

Marvels Guardians of the Galaxy Vol. 3 sollte ursprünglich im Jahr 2020 in die Kinos kommen. Eine mögliche Änderung oder Verschiebung ist derzeit nicht bekannt.