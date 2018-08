Disney trennte sich vor wenigen Wochen von seinem Regisseur James Gunn für Guardians Of The Galaxy 3 wegen Jahre alter, kontroverser Tweets. Nachdem eine Rückkehr von Gunn von Seiten des Filmstudios definitv ausgeschlossen wurde, überschlagen sich inzwischen die Ereignisse.

Guardians Of The Galaxy 3 wird auf Eis gelegt

Während Marvel nach einem neuen Regisseur für den dritten und letzten Teil der erfolgreichen Film-Trilogie sucht, stellt Disney die bereits angelaufene Produktion des Films ein: Guardians Of The Galaxy 3 wird auf Eis gelegt, berichtet das Branchenmagazin The Hollywood Reporter. Demnach wurden alle beteiligten Personen der Vorproduktion entlassen, um sich neue Jobs zu suchen.

Guardians of the Galaxy 2 - Bilder zum Kinofilm ansehen

Neuer Regisseur gesucht

Gleichzeitig sucht das Filmstudio nach einer Lösung, ohne James Gunn als Regisseur, Drehbuchautor und Produzent des Films sowie den beiden erfolgreichen Vorgängerfilmen weiterzumachen.

Hierzu kam es gerüchteweise bereits zu einem Treffen mit dem Thor 3-Regisseur Taika Waititi. Ob er nun den Guardians-Film drehen soll oder für ein anderes Marvel-Projekt in Frage kommt, konnte nicht bestätigt werden.

Während die Besetzung des Films schon im Voraus für einen dritten Film unterschrieben haben, rückt ein neues Abenteuer der Guardians Of The Galaxy in weite Ferne.

Wiedersehen in Avengers 4

Nichtsdestotrotz dürfen sich Fans für nächstes Jahr in Avengers 4 auf ein Wiedersehen mit den Star-Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Drax (Dave Bautista), Groot und Rocket freuen. Schließlich haben die Marvel-Helden noch eine Rechnung mit Thanos offen. Kinostart ist am 25. April 2019.