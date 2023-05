Passend zum Kinofilm ist das großartige Guardians of the Galaxy bei Steam günstig wie nie

Nie gab es einen günstigeren Moment um das Spiele-Abenteuer der Guardians zu erleben.

Marvel’s Spider-Man ist nicht das einzige Spiele-Meisterwerk aus der bunten Superheldenschmiede mit dem roten Logo. Mit Marvel’s Guardians of the Galaxy ist eines von ihnen, passend zum laufenden Kinofilm, aktuell auf Steam so günstig wie nie zuvor. In diesem Artikel nehmen wir das Angebot genauer unter die Lupe und verraten, für wen sich das Spiel lohnt.

14:21 Marvel's Guardians of the Galaxy - Test-Video zum Superhelden-Hit - Test-Video zum Superhelden-Hit

Was steckt im aktuellen Angebot?

Genre & Release: Action | 26. Oktober 2021

Action | 26. Oktober 2021 Rabatt & Preis: 70 Prozent reduziert | 18 statt 60 Euro

70 Prozent reduziert | 18 statt 60 Euro Angebot gilt bis zum: 11. Mai 2023

11. Mai 2023 Hier geht’s zum Angebot

Marvel’s Guardians of the Galaxy ist ein storylastiges Actionspiel, bei dem es euer Ziel ist, als Gruppe von Söldnern die Verschwörung der Kirche der Wahrheit aufzudecken. Stilistisch orientiert sich das Spiel eher an der Comicvorlage, wenngleich man auch einige Elemente aus den Filmen wiederfindet. Erfrischend ist die Story, die nicht nur unterhaltsam erzählt wird, sondern wirklich fesselt. Zudem handelt es sich um eine völlig neue Geschichte, die zuvor weder in der Comicvorlage noch in den Filmen verbraucht wurde.

Auch wenn Fans des Films enttäuscht von dem Charakterdesign sein dürften, da hier nicht die Filmschauspieler als Vorlage genommen wurden, kann man sich über eine wunderschöne Welt sowie liebevolle Charaktere freuen.

11:05 Marvel's Guardians of the Galaxy - Vorschau: So sieht die Helden-Action mit Raytracing aus - Vorschau: So sieht die Helden-Action mit Raytracing aus

Etwas ernüchternd ist allerdings das repetitive Gameplay, besonders im Kampf. Zwar entsteht durch Kombinationen mit den Spezialfertigkeiten eurer Begleiter ein wenig Abwechslung, doch auch das hält einen nicht ewig bei Stange. Wichtig ist zu erwähnen, dass man während der gesamten Spielzeit ausschließlich Starlord steuert und demnach nicht in die Rolle der anderen Guardians schlüpfen kann. Als Teil der Story und als Begleiter sind sie natürlich trotzdem von der Partie.

Marvel’s Guardians of the Galaxy ist vor allem für Fans einer mitreißenden, gut in Szene gesetzten und humorvoll erzählten Story zu empfehlen, die sich nicht von den eintönigen Actionsequenzen abschrecken lassen. Falls ihr euch noch immer nicht sicher seid, ob das Spiel etwas für euch ist oder ihr einfach nicht genug von den Guardians bekommen könnt, empfehlen wir euch diese Artikel und Videos:

Werdet ihr euch Marvel's Guardians of the Galaxy kaufen oder habt es vielleicht sogar schon? Wollt ihr euch den Kinofilm ansehen oder habt es vielleicht schon getan und falls ja, wie fandet ihr ihn? Wie steht ihr allgemein zum Marvel Cinematic Universe? Eure Meinung würde uns wirklich interessieren, darum schreibt sie doch in die Kommentare!