Bei Prime Gaming gibt’s im November das beste Mafia und 23 weitere Spiele kostenlos

Mafioso oder Söldner? Bei Prime Gaming habt ihr im November 2024 die Wahl!

Im November 2024 könnt ihr euch mit 24 Titeln über eine saftige Summe an Spielgeschenken freuen, für die ihr sonst bares Geld zahlen müsstet. In diesem Monat kommen vor allem Freunde von actionreichen Geschichten auf ihre Kosten. Bei dieser großen Anzahl an Titeln sollte aber auch für alle anderen etwas dabei sein.

Wie immer gibt’s die Spiele als Keys für verschiedene Plattformen wie Epic, GOG oder über die Amazon Games App. Abholen könnt ihr sie auf der offiziellen Website von Amazon Prime Gaming:

Highlights des Monats

Mafia: Definitive Edition

14:06 Mafia: Definitive Edition - Testvideo zum grandiosen Remake

Genre: Action | Release: September 2020 | Entwickler: Hangar 13

Da das originale Mafia von 2002 inzwischen ziemlich viel Staub angesetzt hat, wurde 2020 mit der Definitve Edition ein fulminantes Remaster veröffentlicht, das alles besitzt, was wir uns gewünscht haben .

In dem Open-World-Actionspiel steuert ihr den Taxifahrer Tommy Angelo, der in der 1930er-Jahren in Lost Heavan, Illinois in die skrupellose Welt des organisierten Verbrechens hineingesogen wird. Zunächst erscheinen eure Aufträge zwar harmlos, doch schon bald erledigt ihr für die Salieris einen schmutzigen Job nach dem anderen.

Zwar verdient ihr so haufenweise Moneten und erntet Respekt in der Stadt und insbesondere bei der Mafia, jedoch kommen auch völlig neue Probleme auf euch zu. Schon bald hat euch das kriminelle Dasein vereinnahmt und euer Leben hängt am seidenen Faden.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

14:21 Marvel's Guardians of the Galaxy - Test-Video zum Superhelden-Hit

Genre: Action | Release: Oktober 2020 | Entwickler: Eidos-Montréal

In Marvel’s Guardians of the Galaxy steuert ihr Starlord, den Capain der namensgebenden Söldnerbande und deckt die Verschwörung der Kirche der Wahrheit auf. Auch wenn ihr sie nicht selbst steuern könnt, sind eure Freunde und Crewmitglieder stets dabei und unterstützen euch in den actiongeladenen Kämpfen.

Inhaltlich orientiert sich das storylastige Actionspiel zwar eher an den Comics, doch auch Fans der Filme werden Freude am Humor und den bekannten Charakteren haben. Einzig ernüchternd ist das repetitive Gameplay, das zwar nicht schlecht ist, jedoch irgendwann langweilen kann. Umso besser ist die Geschichte, die, wie unser umfangreicher Test verrät, teilweise wirklich fesselt.

Alle kostenlosen Spiele im November 2024

Unsere Highlights hauen euch nicht aus den Socken? Das ist zwar schockierend, jedoch kein Problem! In der folgenden Liste verraten wir euch alle weiteren kostenlosen Spiele im November 2024 sowie für welche Plattformen die Keys gelten.

Bereits verfügbar:

Ab 7. Oktober

3:06 Dishonored: Die Maske des Zorns - Vorschau-Video: Mörderischer Maskenball

Ab 14. November

Ms. Holmes: The Case of the Dancing Men Collector's Edition (Amazon Games App)

Chasm: The Rift (GOG)

House of Golf 2 (Epic Games Store)

Tomb Raider: Anniversary (GOG)

Blade of Darkness (GOG)

Ab 21. November

5:46 Jurassic World Evolution - Test-Video zum Dinopark-Aufbauspiel

Ab 28. November

Elite Dangerous (Epic Games Store)

Sir Whoopass: Immortal Death (GOG)

Jurassic World Evolution (Epic Games Store)

Mystery Case Files: The Dalimar Legacy Collector's Edition (Amazon Games App)

Shogun Showdown (GOG)

Mit Dishonored könnt ihr euch im November über ein weiteres Spiele-Highlight freuen. In dem kreativen Meuchelspiel schleicht ihr lautlos wie ein Geist durch die offenen Levels und schaltet eure ahnungslosen Ziele blitzschnell aus. Mit Jurassic World Evolution gibt es außerdem ein solides Aufbauspiel, in dem ihr euren eigenen Jurassic Park errichtet.