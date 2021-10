Guardians of the Galaxy: Enormer Speicher-Hunger sorgt für Staunen

Mjam, lecker! - So in etwa dürfte der Gedankengang von Guardians of the Galaxy aussehen, wenn das Spiel eure heimische Festplatte oder SSD zu Gesicht bekommt. Denn die Systemanforderungen für den am 26. Oktober 2021 erscheinenden Marvel-Titel wurden auf Steam veröffentlicht und treiben euren Speichermedien vermutlich den Angstschweiß auf die Stirn.

Plötzlich macht man Warzone Konkurrenz

150 Gigabyte: Das ist nicht nur die Menge an temporären Internetdateien, die sich bei vielen von uns angesammelt haben dürfte, sondern auch der Platzbedarf für das neue Abenteuer rund um Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket und Groot. Damit bewegt man sich in Sphären, in die bislang nur Call of Duty: Warzone und Rockstars Western-Epos Red Dead Redemption 2 vorgestoßen sind.

Woraus der Speicherhunger resultiert, lässt sich natürlich nicht so einfach sagen. Hier spielen verschiedene Faktoren wie die interne Kompression der Daten, vor allem der hochaufgelösten Texturen, und andere strukturelle Eigenschaften der jeweiligen Spiele eine Rolle.

Im Fall von Guardians of the Galaxy lässt sich festhalten: Die Objekte in der Spielwelt scheinen sehr detailiert zu sein und wurden mit knackscharfen Pixeltapeten versehen. Außerdem verschlägt es euch im Laufe der Kampagne an optisch sehr unterschiedliche Schauplätze, weshalb sich viele Assets wohl nicht einfach wiederverwenden lassen, was Speicherplatz einsparen würde.

Wie gut Guardians of the Galaxy auf dem PC in höchsten Settings inklusive Raytracing aussehen kann, verdeutlicht unser Video:

Die Systemanforderungen im Überblick

Minimale Anforderungen:

Betriebssystem: Windows 10 (Build 1803)

Prozessor: AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5-4460

Arbeitsspeicher: 8 GB

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 570

DirectX: Version 12

Speicherplatz: 150 GB

Empfohlene Anforderungen:

Betriebssystem: Windows 10 (Build 1803)

Prozessor: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7-4790

Arbeitsspeicher: 16 GB

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super / AMD Radeon RX 590

DirectX: Version 12

Speicherplatz: 150 GB

Wie ist eure Meinung zu den Systemanforderungen? Fallen sie euch zu hoch aus oder haltet ihr sie angesichts des optisch Gezeigten für angemessen?