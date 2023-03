Bald fliegen 5 Spiele aus dem Game Pass für PC - eins davon ist ein echter Story-Hit

Marvel's Guardians of the Galaxy machen nicht nur auf der großen Leinwand eine gute Figur. Solltet ihr das Spiel im Game Pass nicht verpassen wollen, solltet ihr euch ranhalten.

Am 15. März 2023 müssen sich Abonnenten des Xbox Game Pass für PC von fünf Spielen verabschieden. Solltet ihr davon noch das ein oder andere ausprobieren wollen, solltet ihr euch ranhalten. Einen ganz bestimmten Titel empfehlen wir euch allemal: Guardians of the Galaxy - unsere Story-Überraschung des Jahres 2021.

Was für Spiele verschwinden aus dem Game Pass?

Insgesamt acht Spiele fliegen am 15. März aus dem Game Pass-Katalog. Fünf davon gibt es für den PC, die drei weiteren sind lediglich auf Xbox-Konsolen verfügbar. Bei den Titeln handelt es sich um die folgenden:

Was gibt’s dafür Neues im März? PC-Spieler dürfen mit dem Game Pass in diesem Monat dafür auf Wo Long: Fallen Dynasty, F1 22 und MLB The Show 23 zugreifen, für die Konsolen gibt es wiederum Valheim und Way to the Woods.

Warum ihr GotG nicht verpassen solltet

Marvel’s Guardians of the Galaxy fliegt am 15. März 2023 ebenfalls aus dem Game Pass für PC. Wir empfehlen euch, das Spiel auf jeden Fall noch auszuprobieren, sobald ihr es danach wieder nur für den Vollpreis bekommt.

Denn trotz Schwächen bei der spielerischen Abwechslung und auf der technischen Seite entpuppte sich der Titel der Deus Ex-Macher Eidos Montreal als gelungene Singleplayer-Überraschung mit starker Story, charmanten Charakteren und einer beeindruckenden Grafik heraus.

Guardians of the Galaxy dreht sich (wenig überraschend) um die aus den Marvel-Comics und -Kinofilmen bekannten Superhelden Star-Lord, Gamora, Rocket, Drax und Groot. In unserem ausführlichen GameStar-Test von 2021 konnten wir ein eindeutiges Fazit zu dem Spiel ziehen: Guardians of the Galaxy war die Singleplayer-Überraschung des Jahres!

Marvel’s Guardians of the Galaxy Test: Die Story-Überraschung des Jahres von Vali Aschenbrenner

Mehr dazu erfahrt ihr natürlich unter dem obigen Link, oder aber in unserem Test-Video zu Guardians of the Galaxy. Werft am besten einfach mal selbst einen Blick hinein:

14:21 Marvel's Guardians of the Galaxy - Test-Video zum Superhelden-Hit

Übrigens haben wir ebenfalls noch eine praktische Liste mit allen PC-Spielen im Xbox Game Pass nach Genre sortiert für euch parat. Dabei bekommt ihr einen optimalen Überblick darüber, was aktuell im Abo enthalten ist.

Habt ihr Marvel’s Guardians of the Galaxy vielleicht schon selbst gespielt? Wenn ja, teilt uns euer Fazit zu dem Spiel von Square Enix und Eidos Montreal in den Kommentaren mit! Lasst uns ebenfalls wissen, wenn ihr das Abenteuer von Peter Quill und Co. noch gar nicht ausprobiert habt, aber wir jetzt euer Interesse wecken konnten.