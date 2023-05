Half-Life 2 Remastered: Sogar simulierte Geschoss-Physik ist Teil dieses ehrgeizigen Projekts

Die Mod Half-Life 2 Remastered will das moderne Meisterwerk hübscher machen.

Ob es jemals ein Half-Life 3 geben wird, wissen wahrscheinlich nur GabeN und Valve selbst. Ein frisch angekündigtes Mod-Projekt, das sich selbst Half-Life 2 Remastered nennt und unheimlich viele coole Features verspricht, könnte die Wartezeit verkürzen - wenn seine Umsetzung denn überhaupt realistisch ist.

Half-Life 2 Remastered kommt von Fan aus echter City 17

Auf der Webseite ModDB kündigte der russische Modder GameRoosh das ambitionierte Projekt vor wenigen Tagen erstmals an. Sein Ziel: Das Maximum aus der betagten Half-Life-2-Engine herausholen.

Die Versprechungen, die er für die fertige Mod macht, klingen sehr gewagt:

Realistische Simulation von Kugeln

Zerstörbarkeit auf dem Level eines Battlefield

Implementierung von Kaskaden-"CSM"-Schattenkarten (wie in modernen Spielen, wo sich der Schatten in Echtzeit ändert)

Animierter Himmel

Zudem soll das Ganze noch deutlich hübscher als das Original werden. Da seine Heimatstadt City 17 aus dem Spiel sehr ähnlich sein soll, ist sein Plan, durch die Stadt zu laufen und Häuser und andere Objekte zu fotografieren, um daraus 8k-Texturen für sein Projekt zu machen.

Die Überzeugung von GameRoosh in Bezug auf dieses Vorhaben ist groß. Für ihn können Menschen, die nicht in so einer Stadt wohnen, offenbar kein so gutes Remaster machen wie er:

Das Problem vieler Leute, die ein Remaster machen, ist Folgendes: Dass sie nicht in einer Stadt leben, die der City 17 sehr ähnlich ist. Denn im Gegensatz zu anderen habe ich eine echte Chance, die Umgebung zu nutzen, um ein Remaster zu erstellen!

Als Vorgeschmack hat er bereits einige erste Screenshots veröffentlicht, die laut dem Modder aber noch nicht die angepeilte Qualität seines Remasters widerspiegeln können. Ihr seht sie hier:

Half-Life 2 Remastered by GameRoosh ansehen

Zudem könnt ihr euch bei ModDB einen ersten, kurzen Teaser-Trailer ansehen

Der Modder selbst sagt, dass er hofft, dass ihr den Trailer mit offenem Mund betrachten werdet und verspricht, seine Mod so realistisch wie möglich zu gestalten , da er eine Person sei, die Realismus in Spielen schätzt .

Und was sagt ihr? Sieht das für euch cool aus oder steht euch der Mund nur offen, weil ihr überhaupt keinen Unterschied zum Original erkennen könnt?