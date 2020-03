Half-Life: Alyx im Launch-Stream: Michi greift mit beiden Händen nach der VR-Hoffnung

Mit der einen Hand an der Kaffeetasse, mit der anderen grüblerisch an der Denkerstirn: Michi weiß aus langjähriger Erfahrung, wie er beide Hände für die maximale Nützlichkeit einsetzen kann. Aber hat ihn das auch nur ansatzweise darauf vorbereitet, was Valve ihm jetzt vor die virtuellen Füße legt?!

Half-Life: Alyx: Was ihr zum Launch wissen müsst

Ihr könnt es live miterleben, denn zum Launch von Half-Life: Alyx streamen wir sowohl auf MAX - Monsters & Explosions als auch auf dem YouTube-Kanal der GameStar Michis erste Schritte in Alyx! Damit er dabei vereinsamt, haben wir ihm außerdem zwei treue Combine-Compagnons, Micha und Fritz zur Seite gestellt.

Ab 19 Uhr könnt ihr also auf der Plattform eurer Wahl schauen, ob sich die VR-Anschaffung für euch lohnt und gleichzeitig Fritz und Micha rund um die Themen Half-Life, Alyx und VR generell ausfragen. Wir sehen uns im Stream!

Half-Life: Alyx auf MAX - Monsters & Explosions

Half-Life: Alyx auf dem YouTube-Kanal von GameStar