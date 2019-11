Half-Life Alyx: Erste Infos zur Enthüllung, Trailer & Release-Termin

Valve hat die Katze aus dem Sack gelassen und erstes Gameplay von Half-Life: Alyx gezeigt. Auch der Release-Zeitraum steht fest: Im März 2020 erlebt HL: Alyx seine Veröffentlichung. Das VR-exklusive Spiel kommt für SteamVR und unterstützt Valve Index, HTC Vive, Oculus und Windows MR.

Dabei präsentiert sich das neue Half-Life als vollwertiges VR-Spiel, in dem wir unsere Hände nutzen, etwa um Waffen abzufeuern und nachzuladen. Entsprechend benötigen wir VR-Controller, um von unseren Händen Gebrauch zu machen.

Der Trailer oben zeigt die typisch postapokalyptische Spielwelt, bekannte Feinde wie die bösen Combine-Soldaten und auch die gemeinen Facehugger sind wieder mit von der Partie. Am Ende zeigt sich der beliebte und mysteriöse Bösewicht G-Man, seine Ziele bleiben aber zunächst im Dunkeln.

Darum dreht sich die Story von Half-Life: Alyx

In Half-Life: Alyx schlüpfen wir in die Haut der gleichnamigen Protagonistin, die in Half-Life 2 noch die Rolle eines wichtigen NPCs innehatte. Die Geschichte des VR-HL ist allerdings zeitlich zwischen Half-Life 1 und 2 angesiedelt. Unsere Aufgabe wird sein, in die Combine-Zitadelle einzudringen, von wo aus die Invasoren ihren Würgegriff über Stadt 17 ausüben.

Zusammen mit ihrem Vater Dr. Eli Vance beginnt die Wissenschaftlerin Alyx also ihren Feldzug gegen die außeridischen Eindringlinge und führt auch den menschlichen Widerstand an. Der Erfindungsreichtum des Vater-Tochter-Gespanns hilft, eine echte Gefahr für die Überzahl der Combine-Streitkräfte darzustellen.

Half-Life: Alyx macht übrigens vom Steam Workshop Gebrauch, wodurch nach Release auch Community-Inhalte ihren Weg ins Spiel finden sollen. Dafür aktualisiert Valve bereits jetzt den Leveleditor »Hammer«, um extra Tools für die VR-Integration bereitzustellen.

Weitere Infos zu Half-Life: Alyx findet ihr auf der offiziellen Website.

