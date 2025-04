Auf Steam könnt ihr jetzt kostenlos ein Mittelalter-Schwertkampfspiel testen, das Physik und historische Sorgfalt großschreibt

In Half Sword müsst ihr noch selbst Hand anlegen.

Bereits 2023 konntet ihr euch in der physikbasierten Schwertkampfsimulation Half Sword austoben. Damals habt ihr euch als nackiger Faustkämpfer in einer dunklen Arena um Kronleuchter geprügelt, die ihr so schnell es ging mit richtigen Waffen ersetzen wolltet. Seid ihr gestorben, musstet ihr wieder bei Null anfangen.

Seitdem hat sich einiges getan. Der frühe Playtest ist einer richtigen Demo gewichen, die mehr Modi und Ausrüstung bietet, die einzigartige Steuerung allerdings beibehält.

In Half Sword will Herumfuchteln gelernt sein

Das Besondere in Half Sword ist nach wie vor die Steuerung. Statt eurem Kämpfer per Knopfdruck einfach das Kommando zum Angriff zu geben, müsst ihr mit eurer Maus selbst steuern, wo eure Waffe langzischt. Dadurch müsst ihr die Bewegungen eurer Gegner immer im Auge behalten und Verteidigungslücken identifizieren.

Das sieht nicht nur urkomisch aus, sondern ist auch ganz schön herausfordernd, wie ihr im Ankündigungstrailer sehen könnt:

Ebenso müsst ihr auch eure eigene Verteidigung im Auge behalten. Zwar kämpft ihr in dem Singleplayer-Spiel bisher nur gegen KI-Gegner, vorhersehbar sind die aber auch nicht unbedingt.

Bei euren Gefechten stehen euch authentische mittelalterliche Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung, die aus dem Europa des 15. Jahrhunderts entliehen sind. Ihr haut euch also Hellebarden und Langschwerter um die Ohren und schützt euch mit Targen und Eisenhüten vor gegnerischen Hieben.

Die neue Demo umfasst zudem weiterführende Spielmodi, die den »Abyss« aus dem vorigen Playtest fest mit dem Spielgeschehen verweben. Der neue Gauntlet Mode fungiert als eine Art Roguelike-Modus. Ihr verdient hier mit euren Kämpfen Punkte, um Ränge und bessere Ausrüstung freizuschalten. Solltet ihr dabei sterben, werdet ihr in den Abyss geschickt, in dem ihr euch wieder hochkämpfen müsst.

Solltet ihr auch hier euer Leben lassen, ist euer Charakter aus dem Gauntlet Mode Geschichte. Im Zuge des Updates wurde auch der Abyss ausgebaut. Euch stehen hier eine neue Physik, Waffen und Rüstungen zur Verfügung.

Darüber hinaus könnt ihr im Free Mode alle Ränge unabhängig voneinander auf Herz und Nieren testen. Entscheidet euch, ob ihr als waffenloser Bettler, gepanzerter Ritter oder eleganter Baron in die Vollen gehen wollt. Hier kämpft ihr auf staubigen Kampfplätzen gegen ähnlich ausgerüstete Gegner und müsst euch keine Gedanken um euer Ableben machen. Perfekt, um ein paar Handgriffe zu lernen.

Habt ihr Half Sword schon ausprobiert? Was sagt ihr zur Simulation? Frischer Wind mit Perspektive oder doch nur witzige Spielerei? Schreibt es uns gern in die Kommentare!