In dieser Natur-Simulation wirken Gewässer, Terraforming und sogar Erosion so realistisch wie selten zuvor

BioGrid vereint Ökologie, Evolution und Terraforming.

Was gibt es Schöneres, als an einem sonnigen Nachmittag in draußen in der Natur zu entspannen? Richtig, die Jalousien runterzuziehen und stattdessen in einer Natur-Simulation in den heimischen vier Wänden Gott spielen.

BioGrid ist eine solche Simulation und erinnert ein wenig an die glorreichen Zeiten von Black & White. Dort durfte man Anfang des Jahrtausends Gott spielen, der mit aller Güte und Strenge über sein Volk herrscht. Ganz so weit ist BioGrid allerdings noch nicht.

Das Spiel wird seit 2017 von einem einzelnen Entwickler mit der 3D-Engine Unity gebaut und kann bisher einige beeindruckende Mechaniken vorweisen.

BioGrid kann richtig dramatisch aussehen

Auf Twitter/X postet der Entwickler regelmäßig Clips aus seiner Natur-Simulation. Zuletzt beispielsweise ein Video über die Wasserphysik, die gleich eine ganz Landschaft in den Abgrund reißt:

Im Video sieht man, wie ein reißender Fluss sich seinen Weg zum Fuße des Berges sucht und dabei Bäume und Tiere gleich mitnimmt. Das Wasser fließt dabei nicht nur physikalisch korrekt, sondern erodiert auch noch Sand und Erde, sodass sich die Umgebung stetig verändert.

Spannend ist auch, wie sich die nicht erwischten Tiere in Sicherheit bringen. Diese haben in den letzten Monaten einiges an Grips zugelegt und sind mittlerweile in der Lage, sich an ihre letzte Wasserquelle zu erinnern. Es liegt allerdings noch ein weiter Weg vor der Simulation.

Hab den Tieren entsprechende Statussymbole hinzugefügt und sie im Hinblick auf Wasser allgemein etwas schlauer gemacht – sie erinnern sich jetzt (für eine Weile) an die letzte Wasserquelle, auf die sie gestoßen sind, und können versuchen, dorthin zurückzukehren. Für den Moment ist das gut genug, denke ich. Es ist Zeit, sich mit richtigem Essen und der Nahrungssuche zu befassen.

Auch die stehenden Gewässer sind mit realistischer Physik ausgestattet. Beim Terraformen in Seen und Teichen sieht die Simulation schon ziemlich beeindruckend aus.

Wann BioGrid fertig wird, steht noch in den Sternen und auch ob und wo der Entwickler seine Simulation zur Verfügung stellen wird. Wenn euch der Fortschritt des Spiels interessiert, könnt ihr euch auf Twitter/X von ihm auf dem Laufenden halten lassen. Dort dokumentiert er viele seiner Schritte in der Entwicklung und zeigt, mit welchen Herausforderungen er so zu kämpfen hat.