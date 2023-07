Berühmter Streamer feiert kleines Dark-Fantasy-Spiel, daraufhin explodiert es bei Steam

Halls of Torment geht gerade auf Steam steil.

Der Hype um Vampire Survivors liegt schon anderthalb Jahre zurück und zieht zahlreiche Anwärter hinter sich her, die ihr eigenes Stück von dem Kuchen namens Reverse Bullet Hell abhaben wollen. So richtig geschafft hat das aber kaum jemand.

Jetzt zeichnet sich zumindest ein starker (und ziemlich düsterer) Konkurrent an: Halls of Torment. Dass das neue Indie-Spiel in der Flut an Neuerscheinungen nicht untergeht, liegt zu großen Teilen an der Aufmerksamkeit eines großen Influencers: Asmongold. Sein Interesse gibt den Anstoß, dass die Spielerzahlen bei Steam so richtig ins Rollen kommen.

Ein großer Befürworter

Asmongold, der vor allem für seine Behandlung von MMO-Rollenspielen wie WoW bekannt wurde, stellte seinem Millionen-Publikum Halls of Torment vor. Er kannte es zunächst selbst nicht und musste sich erstmal reinfinden. Schon bald saß er aber wie gebannt vor dem Action-Rollenspiel, das besonders visuell stark an Diablo 2 erinnert.

Hier seht ihr sein Gameplay von Halls of Torment:

Über Nacht ein Hit

Noch am selben Tag, als Asmongold das Early-Access-Spiel zeigte, schossen die Live-Spielerzahlen von Halls of Torment bei Steam durch die Decke. Am Vortag noch im Bereich von 1.000 gleichzeitig aktiven Nutzerinnen und Nutzern, spielten vier Tage nach Asmongolds Partie plötzlich 25.000 Menschen.

Der sprunghafte Anstieg verdeutlicht sich auf SteamDB:

Am 6. Juli schaffte Halls of Torment den Durchbruch. [Bildquelle: SteamDB.info]

Im Anschluss bemerkte auch der Streamer und YouTuber den Zusammenhang und veröffentlichte ein weiteres Video über das Halls of Torment, das er nun sogar als mein Lieblingsspiel adelte. Es wird interessant zu beobachten, ob der Höhenflug des Titels seinen Zenit erreicht hat oder noch weitergeht.

Kennt ihr das Genre noch gar nicht? Wir schauen uns das Vorbild Vampire Survivors im obigen Test ganz genau an. Wie Halls of Torment mischt es riesige Monsterhorden, automatisierte Angriffe und Fortschritt im Stil eines Roguelite zu dieser neuen Art von Action-Rollenspiel.

Habt ihr Halls of Torment schon ausprobiert? Ist es euch ein guter Ersatz für Vampire Survivors? Gefällt euch gar eine andere Reverse Bullet Hell besser? Schreibt es gerne in die Kommentare!