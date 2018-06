Halo Infinity - Gerüchte um Halo 6 oder Spin-Off auf der E3

Die Gerüchteküche rund um die E3 2018 erreicht langsam ihre Betriebstemperatur: Das nächste Halo könnte auf den Namen Infinity hören. Für das Gerücht verantwortlich ist Brad Sams, Redakteur bei Thurott.com. Die Seite ist im Microsoft-Kosmos gut vernetzt und hat in der Vergangenheit beispielsweise frühzeitig über Windows 10, das nächste Surface Pro und die Xbox Scorpio (später als Xbox One X enthüllt) Bescheid gewusst.

Ob es sich dabei um einen neuen Hauptteil handelt oder einen Ableger im Geiste von Halo: Reach ist nicht bekannt. Sams führt aber in einem weiteren Tweet aus, dass sowohl ein Singleplayer- als auch ein Multiplayer-Halo auf der E3 angekündigt werden.

Halo Infinity könnte daher ein rein auf Mehrspielergefechte ausgelegtes Spin-Off sein. Zumindest der Name ist aber nicht vollkommen aus der Luft gegriffen. Die UNSC Infinity ist ein Schlachtschiff, welches in Halo 4 und Halo 5: Guardians vorkommt und vom Masterchief mehrmals besucht wurde.

I have actually heard that the MP/SP are different 'games'...this may be MP only