Halo-Serie - Der Master Chief wird gesucht, Drehstart im Sommer 2019

Produzent Steven Spielberg plant bereits seit Jahren an einer Verfilmung der populären Spielereihe Halo. Nachdem inzwischen die Pläne für einen Kinofilm auf Eis gelegt wurden, kommen nun die Arbeiten an einer angekündigten Live-Action-Serie für den US-Sender Showtime voran.

Die Halo-Serie wird von Regisseur Rupert Wyatt (Planet der Affen) umgesetzt, der nun einem Bericht vom Hollywood Reporter nach mit die Suche nach einer Besetzung begonnen hat. Während bisher noch nicht viel über die Handlung verraten wird, steht nun fest, welche Charaktere aus der Spiele-Reihe in der TV-Serie mitspielen werden, die somit auch Rückschlüsse auf die mögliche Zeitlinie geben.

Besetzung für Master Chief, Dr. Halsey und Jenny gesucht

Demnach spielt tatsächlich John aka der Master Chief aka Master Chief Petty Officer of the Navy John-117 in der Serie die Hauptrolle. Dem Casting-Aufruf nach sucht man nach einem großen, Spartanier-artigen Krieger. Ob der Held der Serie die ganze Zeit einen Helm tragen wird, wie in den Spielen auch, konnte noch nicht geklärt werden.

Darüber hinaus spielt auch Dr. Catherine Halsey in der Serie mit, bekannnt als Schöpferin des SPARTAN II-Programms für die Elite-Einheit der Supersoldaten aus den Spielen Halo: Reach (2010), Halo 4 (2012) und Halo 5: Guardians (2015). Für die Serie wird nach einer Schauspielerin im Alter von 55 bis 65 Jahren gesucht.

Zur Besetzung gehört auch Jenny, die von einer jungen Asiatin mit Anfang 20 dargestellt werden soll.

Halo-Serie kommt frühstens im Jahr 2020

Die Dreharbeiten zur Halo-Serie beginnen im Sommer 2019 in Budapest, Ungarn. Während Rupert Wyatt Regie führt, zeigt sich Kyle Killen als Autor, Porduzent und Showrunner der Serie verantwortlich. Ein TV-Start der neuen Halo-Serie ist für das Jahr 2020 geplant.

