Zur Freude vieler Shooter-Fans kündigte Microsoft vor kurzem den Release von Halo: The Master Chief Collection für den PC im Microsoft Store und auf Steam an. Jetzt macht es der Publisher allen Interessierten möglich, sich für das Halo Insider-Programm anzumelden, um eine Chance zu haben, die Collection bereits vor der offiziellen Veröffentlichung zu testen.

Insider-Programm ist kein Early-Access: Das Ziel des Insider-Programmes ist es, die Halo-Titel zu testen und Microsoft Feedback für Verbesserungen zukommen zu lassen. Es wird verschiedene Spiel-Sessions geben, die stets ein bestimmtes Test-Ziel verfolgen. Entsprechend werdet ihr nur zu bestimmten Tagen und Zeiten Zugriff auf die Spiele haben und müsst zudem mit Bugs rechnen.

Join us on the journey to bring Halo: The Master Chief Collection to PC! The Halo Insider Program is the new way you can partner with us to help improve our games via feedback and hands-on public flighting. Learn more and sign up today! https://t.co/KDrRsbUMWA pic.twitter.com/a7yRdXRqds