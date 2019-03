Halo: The Master Chief Collection - Kommt schon bald die PC-Version?

Halo: The Masterchief Collection ist eine Sammlung sämtlicher Halo-Spiele, die für die Xbox One erschienen sind. Also Halo: Combat Evolved, Halo 2: Anniversary, Halo 3 und Halo 4. Auf der GameStar schreiben wir jetzt darüber, weil der Release auf dem PC anscheinend bevorsteht. Das behauptet zumindets der Journalist Brad Sams, der bereits früher korrekte Vorhersagen traf.

Spekulationen über einen PC-Release gibt es schon seit einigen Jahren und mittlerweile ist diese Version ein offenes Geheimnis. Immerhin erwähnte Microsoft sie erst im Oktober letzten Jahres in einer Telefonkonferenz.

Sams behauptet nun, dass der Konzern die Sammlung in nur wenigen Tagen, am 12. März, für den PC ankündigen könnte. Das würde das erste Mal sein, dass Halo 3 und Halo 4 für den PC erscheinen.

Der Journalist erläutert zunächst, wie Microsoft plant einen PC-Gamepass zu veröffentlichen. Das ging aus einer Telefonkonferenz vom letzten Oktober hervor. Bei diesem Pass handelt es sich um ein Bezahl-Abo, mit dem ihr alle möglichen Spiele von Microsoft ohne weitere Ausgaben spielen könnt. Ganz ähnlich also wie EA Access.

Weiter argumentiert er, dass Microsoft die Master Chief Collection als tragende Kraft für den Gamepass nutzen will. Um ein entsprechendes Abo verkaufen zu können, benötigen sie ein qualitativ hochwertiges Spiel.

Inside Xbox is back on Tuesday, March 12, at 2 p.m. PT / 5 p.m. ET on https://t.co/ydNx6oSJcz - Find out what time you can watch it in your region here https://t.co/VywQWSqpdy pic.twitter.com/cyrbjZtkO6