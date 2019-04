Brian Jarrard - Community Director von Halo-Entwickler 343 Industries - hat bekannt gegeben, dass die Flighting-Phase von Halo: Reach aus der Halo: The Master Chief Collection für PC noch diesen Monat starten könnte. Bei dem Flighting-Programm der Halo-Teile handelt es sich um Spielertests, welche die Veröffentlichung maßgeblich beeinflussen.

Kein Aprilscherz: Das erklärte Jarrard am 1. April auf Twitter und betonte dabei, dass es sich nicht um einen Aprilscherz handelt. Damit bestätigt er eine frühere Aussage, der zufolge das Flighting-Programm »früher starten wird, als es die meisten erwarten.«

Happy April! If all goes according to plan, this is the month we start the first Reach/MCC flights. ?? ?